Caso Sangiuliano: Maria Rosaria Boccia rinviata a giudizio

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata ai danni dell'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Il processo è stato fissato al prossimo 6 ottobre.

L'inchiesta è partita dopo un esposto presentato dall'ex ministro. Nel procedimento si sono costituti, come parti offese, lo stesso Sangiuliano, la moglie Federica Corsini e l'ex capo di gabinetto del ministero della Cultura, Francesco Gilioli.

I legali della Boccia

Gli avvocati dell'imprenditrice, i legali Francesco Di Deco e Saverio Sapia, all'ingresso del tribunale in piazzale Clodio, a Roma, avevano ostentato tranquillità: "Non siamo assolutamente preoccupati e siamo convinti che non ci sia alcuna condotta illecita, alcun atto persecutorio. Noi dimostreremo che dagli inizi di giugno del 2024 era l'allora ministro a proporle in primis la nomina e successivamente già dalla settimana dopo si dichiarava follemente innamorato e quindi, a meno che non sono cambiati i canoni dello stalking, a me non risulta che una persona che è sottoposta a stalking e dichiara di avere paura manda ogni giorno in maniera quasi asfissiante, azzarderei adolescenziale, messaggi con cuoricini. Quindi c'è una discrasia in tal senso. Stesso discorso per quanto riguarda le lesioni".

I legali hanno poi aggiunto che "la condotta è stata totalmente diversa, è stata ammessa ad ascoltare una telefonata e quindi come presente, cioè il consenso non era rilevante: in quel caso era il querelante a permettere di ascoltare la telefonata in viva voce.

Poteva benissimo in qualunque momento staccare e interrompere la comunicazione tenutamente privata. L'incriminazione è davvero fumosa e speriamo di poterlo dimostrare già in questa fase processuale, senza dover andare in dibattimento".