Caso Santanché, il tribunale di Milano apre la liquidazione giudiziale della crisi

Una delle tre società, un tempo gioiello del bio, riferibili a Daniela Santanché, va verso la liquidazione giudiziale. Si tratta di Ki Group srl, il cui destino era stato diviso in un primo momento dai giudici del tribunale fallimentare da quello delle altre società del gruppo nel cui board si trovava la ministra del Turismo. Il tribunale fallimentare, con i giudici Sergio Rossetti, Caterina Macchi e Francesco Pipicelli, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale e non la composizione negoziale della crisi chiesta dalla società.

I giudici hanno ritenuto che l'acquisto degli assets da parte di Bioera, un'altra società riferibile a Santanché essa stessa in composizione negoziata della crisi, non fosse sufficiente a salvare la Ki-Group srl. Nelle scorse settimane la Ki-Group srl aveva ripianato i suoi debiti nei confronti dei creditori, in particolare i dipendenti a cui con un bonifico partito dallo studio dell'avvocato Salvatore Sanzo, che erano stati ripagati degli stipendi arretrati e del tfr.