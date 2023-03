Cassazione, confermata la pena di 1 anno e 10 mesi ad Alemanno

Pena confermata per l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. La Cassazione ha infatti mantenuto la condanna a un anno e dieci mesi emessa dalla Corte d'Appello di Roma.

L'indagine

Tutto parte dell'indagine denominata "Mondo di mezzo". L'accusa mossa nei confronti di Gianni Alemanno è quella di traffico d'influenze. Nel luglio del 2021 la Cassazione aveva assolto dall'accusa di corruzione l'ex primo cittadino della Capitale, difeso dagli avvocati Cesare Placanica e Filippo Dinacci. Era stato però deciso di avviare un nuovo processo di appello per rideterminare la pena e riqualificare il reato in traffico di influenze, ricollegato allo sblocco dei pagamenti di Eur Spa.

In merito a ciò, nel febbraio 2022 il procuratore generale aveva chiesto due anni e mezzo, ma era stata infine emessa la condanna a un anno e dieci mesi. Intercettato dai giornalisti all'uscita dal tribunale, Alemanno aveva dichiarato, come riportato da RomaToday: " Dopo l'evidente ridimensionamento del fatto a seguito della sentenza della Cassazione rimane l'amarezza per una condanna che a mio avviso non è giustificata perché io continuo a proclamarmi innocente ". E, ancora: " Che cosa mi viene contestato? Aver sollecitato il pagamento da parte della società pubblica Eur Spa di debiti accertati, arretrati da tempo e ormai esecutivi. E di aver accettato un finanziamento elettorale senza verificare che questo fosse stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa che lo aveva erogato ". " Rimane l'amarezza, semplicemente perché io sono innocente ", aveva concluso.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha deciso di confermare la sentenza della Corte d'Appello, ossia un anno e dieci mesi per l'ex sindaco. Nelle motivazioni depositate nel corso della giornata di giovedì 16 marzo i giudici hanno precisato che non può ritenersi che " la sua azione fosse comunque stata posta in essere per far percepire somme effettivamente dovute dalla pubblica amministrazione posto che lo stravolgimento dei criteri di legge e dei tempi fisiologici di esazione delle somme ha determinato una sperequazione di trattamento tra creditori della Pa avendo i soggetti favoriti arbitrariamente percepito utilità ulteriori ".