Chef Rubio archiviato: può insultare la Segre

Archiviazione. Questa la richiesta della Procura di Milano nei confronti di Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, al termine delle indagini per diffamazione e istigazioni a delinquere per motivi di odio razziale nei confronti della senatrice a vita Liliana Segre. Il pubblico ministero Rossato e il procuratore Marcello Viola chiederanno il rinvio a giudizio per dodici persone, mentre per l’ex cuoco e altri sedici indagati verrà chiesta l’archiviazione.

L’indagine della Procura meneghina riguarda gli insulti e le minacce, soprattutto via social e via e-mail, nei confronti di Liliana Segre tra il 2022 e il 2023. La senatrice a vita era finita nel mirino degli odiatori per essersi vaccinata contro il Covid-19 e per essersi dichiarata pro-vax, senza dimenticare i soliti messaggi di disprezzo e di stampo antisemita di cui è vittima da anni. I reati contestati alle dodici persone sono minacce e diffamazione aggravate dall'odio razziale.

Per quanto concerne le diciassette richieste di archiviazione per diffamazione, compresa quella di Chef Rubio, la Procura di Milano ha rimarcato che si tratta di post e commenti "privi di elementi diffamatori, ma solo espressivi di critiche di natura politica". Entrando nel dettaglio, secondo il procuratore Viola, si tratta di "un primo segmento di indagini rilevanti e caratterizzate da una certa complessità per l'individuazione dei presunti autori e delle eventuali rispettive responsabilità". Un altro fascicolo relativo a ulteriori querele è stato assegnato al pubblico ministero Alessandro Gobbis.

L'ex volto di "Camionisti in trattoria" e gli altri hater erano stati denunciati dalla stessa Segre nell'autunno del 2022. Nonostante le indagini, Chef Rubio anche recentemente aveva attaccato la Segre.

A giugno l’affondo per le sue parole in merito all’indagine svolta da Fanpage su Gioventù Nazionale : "Povera stellina, che pensa solo a sé, che tutela solo gli interessi del sionismo, che vuole la medaglia d'oro della sofferenza. Gli unici cacciati dalla loro terra, la Palestina occupata da 76 anni dai coloni ebrei che supporti, sono i nativi semiti palestinesi. Vergognati".