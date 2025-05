Chi è Massimo Coppola, sindaco di Sorrento arrestato mentre intascava una mazzetta

Ascolta ora 00:00 00:00

Arrestato mentre intascava una mazzetta a cena dopo un evento sportivo. C'è voluto un blitz dei finanzieri della compagnia di Massa Lubrense per cogliere in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola, fermato nel corso di una operazione, coordinata dal procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso, per reati contro la pubblica amministrazione come l'induzione indebita a dare o promettere utilità. Il primo cittadino è un avvocato, 48 anni. Alle ultime elezioni del 2020 è stato eletto con un cartello di liste civiche di centrosinistra e aveva vinto il ballottaggio con 5.

461 preferenze, pari al 60,55 per cento dei voti, sostenuto dalle liste civiche Sorrento Adesso, Nuova Sorrento e Viviamo Sorrento e dal Pd, contro lo sfidante Mario Gargiulo, appoggiato dalle liste civiche di centrodestra.

Coppola era anche noto per il suo impegno a favore della legalità, come si legge in molti dei suoi post sui social