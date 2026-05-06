Colpo di scena a Garlasco, le intercettazioni che potrebbero cambiare tutto su Sempio

"Ho visto il video di Chiara e Alberto". Così Andrea Sempio in un'intercettazione, secondo quanto rivela il 'Tg1' sui suoi canali social. Inoltre nel post si spiega che Sempio, in un'altra intercettazione, parlando da solo, avrebbe detto di aver chiamato Chiara prima del delitto, di aver tentato un approccio e che lei avrebbe detto: "Non ci voglio parlare con te" attaccando il telefono. In un altro post il Tg1 rivela: "Nelle conversazioni intercettate #AndreaSempio - parlando da solo - dice di aver chiamato Chiara prima del crimine, ha provato ad avvicinarsi e lei avrebbe detto: Non voglio parlarti e ha riattaccato".

Nell'interrogatorio di stamattina Andrea Sempio, difeso dai legali Liborio Cataliotti e Angela Taccia, ha scelto il silenzio. Un faccia a faccia che è durato a lungo, perché i pm della Procura pavese, diretta da Fabio Napoleone, prima che il 38enne decidesse di avvalersi della facoltà di non rispondere, hanno elencato all'indagato gli elementi d'accusa per l'imputazione di omicidio volontario aggravato nell'inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.

Tra questi elementi, da quanto si è saputo, ci sono quelli in gran parte già venuti a galla mano a mano nel corso delle indagini, tra cui appunto il Dna, che è stato al centro del maxi incidente probatorio genetico, l'impronta 33 (secondo una consulenza dei pm sarebbe di Sempio), la vicenda dello scontrino del parcheggio di Vigevano che, per l'accusa, sarebbe un falso alibi. In più ancora diversi aspetti emersi dalle consulenze, tra cui anche quella medico legale di Cattaneo, che sposterebbe l'orario della morte e scagionerebbe Alberto Stasi. E la relazione del Racis dei carabinieri sul profilo psicologico del 38enne. Già nella vecchia inchiesta, quella a carico di Sempio archiviata nel 2017, c'erano una sfilza di intercettazione ambientali, captate nell'auto del commesso. Ascolti che, tra l'altro, secondo la nuova inchiesta pavese, erano state in parte trascritte male nelle indagini che erano coordinate dall'allora procuratore Mario Venditti (indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari assieme al padre di Sempio).

Stando a quanto riferito, oltre a questi audio venuti a galla nel tempo e anche di recente, gli inquirenti avrebbero messo oggi sul tavolo le intercettazioni inedite. Al termine dell'interrogatorio gli inquirenti hanno fatto presente anche che l'inchiesta, allo stato, non è ancora chiusa.