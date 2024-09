"Omessi ricavi per un milione di euro". Elettra Lamborghini nel mirino della Guardia di Finanza

Ascolta ora 00:00 00:00

Elettra Lamborghini è stata denunciata alla Procura per dichiarazione infedele e segnalata all'Agenzia delle entrate per una presunta irregolarità fiscale derivante dai proventi delle sue attività sui social. Secondo quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, che ha avviato una serie di controlli sui profitti dei digital creator, la nota cantante ed influencer avrebbe omesso di dichiarare una cifra pari a 1.075.373 euro per gli anni 2021 e 2022.

L'importo contestato a Elettra Lamborghini

Come anticipa il Corriere della Sera, nei giorni scorsi le Fiamme gialle del 1°nucleo operativo metropolitano di Bologna hanno concluso una verifica fiscale a carico della ditta individuale intestata ad Elettra Lamborghini, con sede ad Argelato, nel Bolognese, e contestato alla cantante un importo superiore a un milione di euro. A seguito dell'accertamento, l'influencer è stata denunciata in Procura con l'ipotesi di dichiarazione infedele, un reato tributario previsto dall'articolo 4 del decreto n.74 del 2000 che prevede sanzioni fino al 180% dell'imposta dovuta, a meno che il contribuente non provveda a regolarizzare la propria posizione. La segnalazione in Procura scatta in automatico, ma la cantante può produrre, assieme ai suoi avvocati e commercialisti, la documentazione necessaria per provare la regolarità delle dichiarazioni.

Gli accertamenti sulla società

La presunta irregolarità fiscale è emersa da un precedente accertamento condotto dalla Guardia di Finanza nei confronti della Deseos ent. Srl, la società costituita dalla stessa Elettra Lamborghini nel 2019, ed esercente " l'attività di concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale ", con sede presso lo stesso indirizzo ad Argelato. Secondo l'ipotesi delle Fiamme gialle, la società sarebbe costituita unicamente per raccogliere i proventi delle attività social dell'influencer e, dunque, non sarebbe operativa. L'esito della verifica sarà trasmessa all'Agenzia delle entrate che, in caso, contesterà alla cantante sanzioni e tasse dovute alla società. Lamborghini potrà estinguere l'eventuale debito pagando l'importo dovuto.

Gli altri influencer sanzionati

Nei mesi scorsi altri influencer e digital creator sono finiti nella rete della Guardia di Finanza, tra cui l'imprenditore Gianluca Vacchi e lo youtuber Luis Sal.

Al primo veniva contestata una irregolarità fiscale per 7 milioni di euro, derivante dalla sua attività sui social, e al secondo una cifra pari a 2 milioni di euro. Entrambi hanno regolarizzato le rispettive posizioni. Mentre sono risultate completamente sconosciute al Fisco alcune influencer operative su Onlyfans.