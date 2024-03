Influencer, la mannaia del fisco. Scatta l'operazione: quanto devono pagare Vacchi & CO

Influencer da migliaia di follower, ma in molti casi sconosciuti al Fisco. Il comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna ha concluso un'operazione con il recupero a tassazione per oltre 11 milioni di euro. Due i contesti operativi oggetto di approfondimento: il primo ha riguardato quattro "influencer", seguiti da 50 milioni di follower in totale. Tra loro ci sono il ricchissimo imprenditore bolognese Gianluca Vacchi, “Mr Enjoy”, e anche Luis Sal, ex socio di Fedez ai tempi della trasmissione Il mucchio selvaggio.

Il secondo contesto ha invece riguardato cinque digital creator (tutti sconosciuti al Fisco) molto attivi nella pubblicazione di prestazioni a pagamento sul web. Per tre di loro è stata segnalata all'Agenzia delle Entrate l'applicazione di una particolare addizionale alle imposte sul reddito introdotta dalla legge di bilancio 2006 a carico di chi produce, distribuisce, vende e rappresenta materiale per adulti anche in formato multimediale. L'importo di tale addizionale, per un totale di circa 200mila euro, è destinato agli interventi a favore del settore dello spettacolo, tra i più penalizzati dalla pandemia.



A fronte dell’assenza delle previste dichiarazioni fiscali, sono stati ricostruiti i proventi derivanti dalle pubblicazioni sui social network e da collaborazioni professionali con alcune aziende, anche se i principali introiti risultano generati dalla pubblicazione di contenuti sulla piattaforma digitale Onlyfans. Nel corso delle attività è stata riscontrata da parte dei soggetti controllati un’ampia collaborazione, aderendo nella maggior parte dei casi ai rilievi effettuati con il versamento all’Erario degli importi dovuti, per un totale complessivo di oltre 2,8 milioni di euro.