"Ti darò fuoco". Il padre la obbliga alle nozze, ma il giudice la libera

" Si annulla il matrimonio ". Con questa formula, il giudice del Tribunale di Modena ha annullato le nozze combinate tra Mandeep, una giovane originaria del Punjab ma residente in Italia, e il marito che le aveva imposto la famiglia. La ragazza, 23 anni, si era ribellata ai genitori denunciando il padre e lo zio per minacce. Il giudice ha accolto la richiesta di annullamento del rito civile: " Ora posso sposare l'uomo che amo ", ha commentato la giovane al Corriere della Sera.

Le nozze forzate

Mandeep è una giovane donna che ha dovuto lottare contro i tabù e l'integralismo induista del matrimonio combinato. Il suo calvario comincia all'età di 23 anni, quando i parenti decidono di darla in sposa ad uno sconosciuto del Punjab, in India, la terra dov'è nata. La ragazza, che vive nella provincia di Modena da 18 anni, è costretta a soccombere alle altrui volontà " perché ero minacciata di morte ", spiega. Il 12 febbraio del 2017 sposa un indiano appartamente alla sua stessa casta. Va in viaggio di nozze con i genitori e i consuoceri ma, al rientro in Italia, comincia a ripudiare il marito. " L'ho rifiutato - ricorda - dopo quel viaggio non ho mai abitato con lui ".

Le minacce

Ferito nell'orgoglio, il marito non si dà per vinto. Le prova tutte per trattenere la moglie a sé ricorrendo financo alla violenza. Mandeep tiene duro finché, un giorno, trova il coraggio di sporgere denuncia e chiedere l'annullamento del matrimonio. Non solo. Decide anche di portare le prove delle minacce subite registrando, e poi trascrivendo, le conversazioni tra il padre e il coniuge. " Gli diceva di tenermi in India e di bruciare il mio passaporto o anche di darmi fuoco ", racconta agli inquirenti. A quel punto, la rottura con la famiglia è inevitabile. I genitori le voltano le spalle: " Mi dissero che per loro ero morta ". Ora, però, lo strappo si è ricucito: " Si sono pentiti per quello che hanno fatto , - racconta la ragazza al Corriere - hanno sofferto e ora non ci sono più problemi ".

La sentenza storica