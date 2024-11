Delitto Cella, dopo 28 anni ci sono tre rinvii a giudizio

Nada Cella, uccisa nel 1996

Oggi, la Corte d'Appello di Genova si è pronunciata sull'omicidio di Nada Cella, la segretaria uccisa nello studio del commercialista presso il quale lavorava il 6 maggio del 1996 a Chiavari. La Corte era chiamata a decidere sul ricorso alla sentenza del gup del marzo scorso e sul rinvio a giudizio o meno di Anna Lucia Cecere, indagata, decidendo per il primo. L'udienza è durata 10 ore e al termine la Corte ha deciso di accogliere la richiesta della pm contro il non luogo a procedere della gip Angela Maria Nutini.

Si tratta di uno dei più noti cold case italiani, che è stato riaperto nel 2021, grazie all'intuito della criminologa Antonella Pesce Delfino. Secondo la criminologa, Cecere potrebbe essere l'autrice dell'assassinio perché nella sua abitazione erano stati trovati alcuni bottoni simili a un altro rinvenuto nella scena del crimine. Dalle cronache dell'epoca emerge che i bottoni furoni rinvenuti dai carabinieri nel corso dei primi sopralluoghi ma i militari non lo riferirono ai poliziotti che indagavano sull'omicidio. Il movente, secondo la pm titolare, saebbe da ricercare nella gelosia nei confronti della donna che la vedeva come una rivale nei confronti di Marco Soracco, il titolare dello studio da commercialista dove Cella venne trovata morta.