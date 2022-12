Disabile dopo il parto: il ginecologo era senza laurea

Un bambino sarebbe diventato disabile per via di un parto mal eseguito da un presunto ginecologo che avrebbe esercitato abusivamente la professione medica. È quanto emerge dai vari procedimenti penali a carico di Andrea Stampini, morto a luglio del 2019, che avrebbe operato - senza averne titolo - per circa quarant'anni. I genitori del bimbo, portatore di una grave disabilità, hanno avviato una causa civile contro l'Usl 3 della provincia di Venezia, ritenuta responsabile in quanto il fatto è avvenuto in uno dei suoi ospedali.

Il parto

Stando a quanto riporta il Corriere.it i fatti risalgono al 26 dicembre del 2014, all'ospedale di Dolo, in provincia di Venezia. Secondo il pm Giorgio Gava, a capo delle indagini, il parto aveva causato un'asfissa perinatale ad un bambino, che oggi ha 8 anni, procurandogli una gravissima disabilità. Nella fattispecie, il neonato sarebbe stato estratto dall'utero materno con una ventosa e delle manovre non adeguate. Quindi, sarebbe rimasto a lungo senza ossigeno. Tale condizione lo avrebbe reso disabile al 100%, al punto che il bimbo ha enormi difficoltà anche solo a mangiare per via di una mandibola bloccata.

La causa civile

Il presunto medico, Andrea Stampini, è morto a luglio del 2019. Ciononostante, i genitori del bambino hanno deciso di continuare a chiedere giustizia. " Le parti in causa sono diventate numerosissime - scrive il giornalista Alberto Zorzi - l’Usl 3 ha infatti chiamato anche la Efds Srl, la società per cui lavorava Stampini e che aveva in appalto alcuni turni di Ginecologia, l’Ordine dei medici di Ferrara a cui era iscritto, gli eredi del defunto e tre compagnie assicurative " ritenendo che non sia stata solo di Stampini la responsabilità quanto, piuttosto, di chi gli aveva permesso di esercitare abusivamente la professione.

La maxi-perizia