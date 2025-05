Dissequestrati i traghetti Cin-Tirrenia della linea Porto Torres-Genova

Ascolta ora 00:00 00:00

Dissequestrate le quattro navi della Cin, ex Tirrenia, che coprono la linea Genova-Porto Torres. Ad annunciarlo è la stessa compagnia che in una nota "ringrazia il Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame che, con Ordinanza del 2 maggio 2025, depositata il 5 maggio 2025" per aver accolto l'istanza presentata dalla società CIN - Compagnia Italiana di Navigazione e aver "annullato il decreto con cui il gip del Tribunale di Genova aveva disposto nei confronti della CIN il sequestro di beni fino alla concorrenza dell'importo di € 64.313.897,70.

Il sequestro annullato era stato eseguito su quattro navi della CIN che sono tornate, quindi, nella piena disponibilità della Società".

I traghetti erano finiti sotto sequestro nell'inchiesta per frode in pubbliche forniture coordinata dalla Procura di Genova che indaga sul contratto tra Cin e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la linea Genova–Porto Torre.

Secondo l'accusa, la compagnia avrebbe impiegato navi non conformi alle normative ambientali internazionali, con motori e generatori manomessi, alterati o dotati di componenti non originali. Oggi la notizia del dissequestro.