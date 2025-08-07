"Un errore i messaggi a Corona". L'ammissione di Monzino sul caso Bova

Federico Monzino è il pr che, indirettamente, ha innescato la "bomba" del caso Bova. È stato lui a inviare i messaggi a Fabrizio Corona, che poi li ha pubblicati nel suo canale YouTube: quello sarebbe stato l'obiettivo iniziale fin da subito, far emergere il nome di Martina Ceretti e renderla famosa. O, almeno, questo è ciò che Monzino continua a sostenere. Inizialmente ci sarebbe stato anche il consenso della modella a fare uscire quelle conversazioni ma poi sarebbe stato ritirato.

" C’è stato un avvicinamento emotivo. Quando si prova un sentimento per qualcuno, è naturale che le cose evolvano in quella direzione. Ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a frequentarci più spesso e, con il tempo, c’è stata una connessione che si è fatta sempre più forte. Non nascondo che i sentimenti sono diventati parte di questa vicenda ", ha dichiarato Monzino al settimanale Chi, aggiungendo poi che " guardando indietro, vedo chiaramente che le emozioni possono influenzare le scelte e, in questo caso, le nostre decisioni non sono state le più razionali ". Ammette che inviare quei messaggi è stata " una cavolata colossale e non ho scuse… Ho una formazione, una famiglia, un’esperienza che avrebbero dovuto darmi la lucidità per decidere, e invece ho perso di vista ogni razionalità e mi sono comportato da imbecille ".

Nella sua intervista ha anche ribadito quale sia stata la sua ragione per agire in quel modo: " L'abbiamo fatto perché pensavamo che potesse aiutare Martina a ottenere la visibilità che desiderava… Non volevo fare soldi da questa vicenda, non ero 'alla canna del gas' in senso economico, non ho mai avuto problemi di soldi e penso che mai li avrò… La mia scelta è stata dettata da un desiderio, per quanto ingenuo, di aiutare Martina ". La modella, ha spiegato Monzino, " non ha mai esplicitamente cercato fama come 'amante di un noto attore' " ma a causa del loro comportamento, hanno fatto in modo che Martina Ceretti diventasse un nome noto in relazione proprio a una vicenda personale: " Questo è stato un errore di valutazione da parte nostra ".

Il fatto che lui sia benestante, perché erede di una delle famiglie più in vista della Milano del boom economico, a suo avviso dovrebbe essere " un chiaro indicatore che non avevo alcun bisogno di ricorrere all'estorsione ", in merito

ai messaggi da mittente sconosciuto inviati a Bova sui quali sta indagando la procura di Milano. Monzino, così come gli altri nomi coinvolti, non risultano indagati ma sono stati sentiti come persone informate sui fatti.