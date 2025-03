Esplosione Eni a Calenzano: emessi 9 avvisi di garanzia

Gli attimi prima dell'esplosione a Calenzano

Ascolta ora 00:00 00:00

Per l'incidente nello stabilimento Eni di Calenzano, in provincia di Firenze, la Procura di Prato ha inviato gli avvisi di garanzia alla società di idrocarburi e a nove persone, ci cui sette dirigenti Eni e due della società appaltatrice Sergen srl. I reati contestati sono di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali. Lo ha reso noto il procuratore Luca Tescaroli nel corso di una conferenza stampa. L'incidente si è verificato lo scorso 9 dicembre 2024 durante la fase di carico delle autocisterne e l'esplosione, causata da una fuoriuscita di materiale infiammabile. Sono stati in tutto 5 i morti in quell'occasione, oltre a 28 feriti, molti dei quali gravi.

Il procuratore ha disposto anche un incidente probatorio alla luce dei risultati investigativi fin qui raccolti. Tra i reati ipotizzati anche la rimozione delle cautele infortunistiche. Il procuratore ha spiegato che i reati sono stati " commessi " dai rappresentanti dell'organo dirigente di Eni " Patrizia Boschetti e Luigi Collurà " e dagli altri indagati " inseriti nella struttura di Eni ", " Di Perna, Bini, Ferrara e Proietti ", " nell'interesse e a vantaggio di Eni ", " in assenza del modello organizzativo, adottato prima dei fatti, che contenesse misure precauzionali volte a impedire la situazione di rischio prevedibile e evitabile che ha prodotto le esplosioni e l'incendio, tipologia di evento che Eni spa, secondo il metodo statistico utilizzato, aveva classificato con una probabilità di accadimento molto bassa ".

Eni e i suoi dirigenti, ha spiegato il procuratore, " permesso la contemporaneità dell'attività lavorativa di manutenzione e di carico di autobotti nella stessa area sotto le pensiline, senza interrompere i carichi delle autobotti, agevolando così il mantenimento della produttività funzionale ". Un portavoce dell'Eni ha riferito che l'azienda " prende atto delle informazioni di garanzia annunciate ed emesse oggi dalla Procura di Prato ". Gli avvisi, spiega, " consentiranno il proseguo delle attività investigative anche con il coinvolgimento dei soggetti interessati ".