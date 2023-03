"Quaderno rosso per toga rossa". Nuovo scontro tra Renzi e il pm Turco

Attorno alle 10.30 di questa mattina, Matteo Renzi è arrivato al tribunale di Firenze per l'udienza del processo Open. Il senatore si è presentato davanti al gup per la discussione della richiesta di rinvio a giudizio. Il presidente di Italia viva è indagato, insieme ad altre persone, per presunte irregolarità riguardo ai finanziamenti alla fondazione. Sotto braccio, Renzi ha portato alcuni libri e a chi gli chiedeva cosa fossero, ha risposto: " Ragazzi, ho qualcosa per voi alla fine dell'udienza: quaderno rosso per toga rossa ".

Il quaderno rosso portato da Matteo Renzi in più copie, come spiegato dallo stesso senatore al termine dell'udienza, contiene i 20 capi d'accusa mossi dal senatore nella denuncia disciplinare contro i pm fiorentini, da lui stesso annunciata il 27 gennaio scorso. Ma proprio quei libretti sono stati alla base di un nuovo scontro tra il senatore e il sostituto procuratore Luca Turco. Quando il pm è arrivato in aula, apprende l'Adnkronos, Renzi era al suo posto. A quel punto, Turco gli si sarebbe rivolto dicendo: " Ma perché lei ha tutti questi quaderni? Lei non può portarli qui ". Pronta la replica del senatore, che non ha arretrato davanti all'appunto mosso dal procuratore, al quale avrebbe risposto: " Ma come si permette? Lei non ha alcun titolo per dirmi che cosa portare e cosa no. Decide il giudice, non lei. Faccia il suo e non si permetta ".

Tra i due non è la prima volta che si verificano attriti da quando è stato aperto il fascicolo sulla fondazione Open. Al termine dell'udienza, il senatore ha lasciato l'aula e, ai cronisti che lo attendevano, ha spiegato: " L'ho distribuito in aula e messo a disposizione di tutti ". E a chi gli ha chiesto spiegazioni sulle sue affermazioni di questa mattina sul "quaderno rosso per toga rossa" ha risposto: " Il pm Luca Turco è notoriamente iscritto a una corrente che voi giornalisti avete ribattezzato rossa ". Quindi, Renzi ha aggiunto: " Noi abbiamo rispettato la legge, lui no. Come quando ha inviato del materiale che avrebbe dovuto distruggere al parlamento ".