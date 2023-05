"Fatta ubriacare e poi stuprata da due ragazzi". Il video finito nella chat con gli amici

L'avrebbero fatta ubriacare fino a renderla incosciente per poi abusarne in un locale della movida di Montecatini (Pistoia). Non solo. I due ragazzi, arrestati lo scorso 8 maggio con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 20enne, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Pistoia su richiesta della Procura della Repubblica, hanno filmato lo strupro con i rispettivi cellulari. Successivamente il video è finito in alcune chat tra amici. A quanto pare, dai commenti si evincerebbe che gli indagati " premeditavano di ripetere l'azione criminosa ", precisano fonti di polizia.

La violenza sessuale di gruppo

I fatti risalgono alla scorsa estate, a Montecatini, nel Pistoiese. La giovane si trovava in un locale assieme ad uno dei due ragazzi poi arrestati. Questi avrebbe invitato la 20enne a bere " diversi bicchieri di bevande alcoliche e superalcoliche ", nonostante fosse a stomaco vuoto. Fidandosi ciecamente del conoscente, lei avrebbe accettato. Dopodiché sarebbero usciti, su richiesta di lui, a fumare una sigaretta. Una volta all'esterno del bar, sono stati raggiunti dall'altro ragazzo coinvolto nella vicenda. Secondo gli investigatori, i due amici avevano concordato l'incontro.

Lo stupro ripreso con i cellulari

Approfittando dello stato di incoscienza della giovane - precisano fonti di polizia - l'hanno condotta in un locale poco distante dal primo con l'intenzione di abusarne. " Senza tenere conto della mancanza di volontà della ragazza e delle sue condizioni " i due ragazzi ne hanno approfittato sessualmente. Lo stupro è stato ripreso con i cellaluri e fatto girare in alcune chat tra amici. Attraverso gli accertamenti sui telefonini è emerso che, non solo gli indagati si " vantavano di quello che avevano fatto ", ma avrebbero premeditato di rifarlo ancora.

L'arresto dei due ragazzi