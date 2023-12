La figlia vive "all'occidentale". E il padre la massacra di botte: condannato

Non gradiva in particolar modo la condotta di vita della figlia, giudicandola "troppo occidentale". Ed avrebbe anche impedito ai familiari di parlare italiano, prendendo a calci e pugni soprattutto la moglie e la giovane erede quando queste ultime non obbedivano ai suoi ordini. Protagonista della vicenda che arriva da Firenze è un uomo di 54 anni originario dell'Africa del Nord, il quale nelle scorse ore è stato condannato in primo grado ad otto anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Il Tirreno, il cittadino straniero avrebbe instaurato in famiglia un vero e proprio clima di terrore per oltre tre lustri, visto che i fatti contestati si sarebbero svolti in un corposo arco temporale che va dal 2004 al 2020.

Stando all'accusa, il maghrebino avrebbe vessato sistematicamente i componenti del proprio nucleo familiare, dalla consorte ai figli: avrebbe più volte messo loro le mani addosso, per i motivi più disparati. In base a quanto ricostruito, lo straniero non voleva ad esempio che la coniuge lavorasse. E l'avrebbe massacrata di botte in più occasioni, anche durante la gravidanza. L'ira del cinquantaquattrenne magrebino si sarebbe riversata anche sulla figlia: in occasione del suo tredicesimo compleanno l'avrebbe infatti picchiata con un manico di scopa, accusandola di essere andata fuori a festeggiare la ricorrenza con gli amici invece di rimanere nel loro appartamento a fare le faccende di casa. Anche alla luce delle sue convinzioni religiose, il padre non apprezzava inoltre l'atteggiamento della figlia, che a suo avviso preferiva vivere seguendo i canoni occidentali. Ed è stata proprio la giovane, tre anni fa, a far emergere il quadro di violenze e sopraffazione vigente da tempo, raccontando tutto alla polizia di Stato.