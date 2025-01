"Finalmente libero. Non mi sento un eroe. Voglio solo ripartire"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alex, finalmente libero. Ci sperava?

«È stata una giornata stravolgente. Non ho ancora avuto il tempo materiale per capire cosa è successo. Prendo quel che mi viene addosso. E anche durante la sentenza ero come anestetizzato. Non mi aspettavo nulla. Ci metto sempre un po’ di tempo a metabolizzare».

Innocente in primo grado, poi colpevole in appello. Con l’ultima sentenza esce da una montagna russa?

«Sì, finalmente. Mi sentivo in un frullatore».

Ha in programma festeggiamenti?

«Non subito. Voglio solo andare a casa e mangiarmi una pizza. Poi abbraccerò la mia cagnolina Zoe e giocherò con lei, non vedo l’ora. È una labrador».

E domani giretto al parco con Zoe?

«Finalmente da persona libera».

Cosa le ha detto la sua fidanzata?

«È felicissima. È stato davvero difficile in questi anni starmi vicino, soprattutto quando non potevamo stare soli, vederci. Ma lei mi ha sostenuto. A febbraio saranno sei anni che stiamo insieme e di sicuro festeggeremo».

Che sentimenti ha provato in questi anni di processi?

«Preoccupazione, instabilità, impossibilità di costruirmi un futuro, ansia. Ora voglio ripartire. Quello che non ho mai provato però è la sensazione della solitudine. Le persone della mia vita mi sono rimaste vicine non mi hanno mollato».

Da assassino a eroe. Prova orgoglio?

«Non mi voglio auto proclamare».

In questi anni si è laureato. E ora?

«Ho studiato scienze della comunicazione, laurea triennale. Ora vorrei iscrivermi a un master per specializzarmi in comunicazione sportiva. È la mia passione da sempre. E se fai della tua passione un lavoro, allora puoi essere felice. Insomma, mi cercherò anche io il mio posticino nel mondo».

In questi

«Torno alla normalità. Alla mia vita quotidiana, non potrei desiderare altro. Lavoro part-time in un hotel come receptionist. Mi piace moltissimo: vedo gente e ho modo di esercitarmi con l’inglese».