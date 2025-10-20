Flotilla, attivista italiano denuncia Israele per tortura: "Braccia rotte e celle sovraffollate"

Flotilla contro Israele, nuovo capitolo. Una nuova denuncia è stata depositata presso la Procura di Roma da Antonio La Piccirella, membro della flottiglia che ha provato a rompere il blocco di Tel Aviv, in merito alle circostanze che hanno seguito l’abbordaggio da parte delle autorità israeliane e il successivo trasferimento degli attivisti nel porto di Ashdod. L’atto, redatto dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, ipotizza diversi reati, tra cui quello di tortura.

Il documento, lungo diciassette pagine, descrive in dettaglio quanto sarebbe accaduto dopo l'intervento delle forze israeliane. Secondo la ricostruzione, gli attivisti, circa trecento, sarebbero stati privati dei propri effetti personali e sottoposti a perquisizioni violente. "Al porto si è perpetrata una completa violazione dei diritti umani" si legge: "I militari, armati, hanno identificato gli attivisti, circa 300, poi li hanno privati di tutti gli effetti personali, dopodiché li hanno perquisiti imprimendo gratuita violenza fisica, motivo per cui ad alcuni attivisti è stato rotto un braccio".

La denuncia riferisce che i fermati sarebbero stati ammanettati con fascette di plastica dietro la schiena e costretti a restare piegati con il volto a terra. Successivamente sarebbero stati condotti in un’area soleggiata dove, secondo quanto affermato, sarebbero stati obbligati a stare in ginocchio, con i bagagli sulle spalle e lo sguardo rivolto verso il basso, con il divieto di parlare o muoversi. "Dando dei colpi sulla testa a chi si rifiutava" si legge nell'incartamento. Il testo denuncia anche le condizioni di detenzione, parlando di celle sovraffollate, cibo deteriorato e la presenza di "pezzi di metallo nel pane". La Piccirella racconta di essere stato sistemato in una stanza con altre 11 persone, nonostante ci fossero solo sei letti. "Durante la prima notte”, scrive il legale, “è stato privato del sonno, e sottoposto a pratiche della deprivazione sensoriale".

Ulteriori elementi riguardano un episodio avvenuto intorno alle 3 del mattino, quando La Piccirella sarebbe stato nuovamente prelevato dalla cella. In quel momento, riferisce la denuncia, una donna, verosimilmente un’esponente dell’Ambasciata italiana, gli avrebbe riproposto, alla presenza anche di funzionari israeliani, di firmare un documento per consentire il rimpatrio. La Piccirella ha rifiutato, ritenendo che "la firma avrebbe significato una legittimazione a posteriore dei gravi reati di cui era stato vittima, perpetrati in acque internazionali per di più prospicienti la costa di Gaza, e quindi acque territoriali palestinesi, e non quella israeliana".

Infine l’atto chiede alla magistratura italiana di indagare anche su eventuali responsabilità da parte del governo italiano, accusato di non aver adeguatamente protetto i propri cittadini. La denuncia sottolinea che già nei giorni precedenti, nei pressi di Tunisi e a sud di Creta, si erano verificati attacchi con droni, in seguito ai quali era stata inviata una fregata militare.

Tuttavia, viene contestato il fatto che, pur conoscendo i rischi, "senza alcuna giustificazione, ovvero senza nemmeno arrivare in prossimità delle acque territoriali su cui Israele esercita illegalmente il blocco navale, lo stesso è venuto meno alla posizione di garanzia assunta, quando era ormai noto che Israele avrebbe agito nonostante le imbarcazioni fossero a 70/80 miglia marittime dalla costa".