"Forse avrei fatto meglio a non farlo". La difesa (che non ha convinto il gip) dell'ex assessore Tancredi

"Leggendo le carte, le chat tra alcune persone, col senno di poi potrei dire: 'certo, forse avrei fatto meglio a non farlo". L'ex assessore Tancredi provava a difendersi così davanti al giudice preliminare Mattia Fiorentini che doveva decidere sul suo arresto chiesto dalla procura di Milano. Il riferimento è a una "disponibilità a parlare" delle proposte sui "nodi" e le porte metropolitane dell'allora presidente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni. Una difesa che non è servita, così come non sono bastate le sue dimissioni: per il gip le esigenze cautelari sussistevano comunque. La richiesta di metterlo ai domiciliari - avanzata anche nei confronti dell'ex numero uno di Coima (ha rimesso le deleghe operative) Manfredi Catella (per gli altri quattro indagati i pm avevano chiesto il carcere) era stata motivata dalla procura con oltre 400 pagine costellate di chat whatsapp, mail, documenti.

Tancredi ha detto: "qui mi rendo conto che lo snodo Marinoni poteva creare qualche imbarazzo" sostenendo di aver agito "nell'interesse pubblico". Nel verbale dell'interrogatorio diffuso dall'Ansa, Tancredi esordisce affermando: "Non mi riconosco in nessuno dei capi d'accusa, ho sempre agito in piena buona fede, ho sempre agito nella convinzione di svolgere il mio ruolo nell'ambito del perimetro che mi era stato affidato, ho sempre agito nell'interesse pubblico e non ho mai percepito né direttamente né indirettamente delle utilità personali da nessun tipo di attività che io ho svolto".

La difesa di Sala

Tancredi ha difeso l'operato del sindaco Sala, sostenendo che non è stato il primo cittadino a proporlo a capo della Commissione al centro dell'indagine. "È stata una proposta che ho prima valutato anche con gli uffici", ha sottolineato, dicendo poi che "non c'erano molti dubbi sulla sua candidatura come presidente" essendo "una persona senza altro di livello e di cultura proprio sull'architettura milanese", ha spiegato come funzionava il regolamento dell'organismo comunale deputato ad approvare i progetti. È poi entrato nel dettaglio in merito al conflitto di interessi aggiungendo di aver fatto presente, nel caso della Torre Futura (ex Torre Calvino) progettata da Alessandro Scandurra, componente della commissione pure lui ai domiciliari, che c'erano problemi.

Facendo notare a Marinoni che loro avrebbero dovuto "dare l'esempio alla città, cioè i primi a dare l'esempio, se uno dei vostri membri" lavora a un progetto portato poi in commissione "questa cosa non va bene, poi è chiaro che se neanche si astiene, vabbè questo sarebbe gravissimo, non l'ho detto - ha ammesso - ma ovviamente lo davo per" scontato. E ancora davanti al gip ha spiegato di aver fatto notare a Marinoni: "Insomma predicate molto bene ma poi agite in modo diverso, mettete in difficoltà voi stessi ma anche l'amministrazione".

Quanto al fatto che "col senno di poi forse lo snodo Marinoni poteva creare qualche imbarazzo", si è riferito anche al patrocinio gratuito che il Comune ha dato allo studio sui "Nodi e Porte Metropolitane 2025", per i pm il "pgt ombra", firmato dall'architetto alla guida dello commissione per il paesaggio.