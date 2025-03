Il fratello di Saman: "Ho visto la buca sui giornali. L’hanno scavata lo zio e i cugini"

Ascolta ora 00:00 00:00

È forse questa l’udienza nel processo di secondo grado per l’omicidio di Saman Abbas che potrebbe ribaltare tutto? Quel che è certo è che Ali Heider, il fratello della 18enne uccisa a Novellara la notte tra il 30 aprile e l’1 maggio 2021, sta raccontando in aula molti dettagli che potrebbero cambiare gli equilibri della giustizia.

Il giovane ha spiegato di aver visto la buca, ovvero il luogo dell’occultamento del corpo della sorella a poche centinaia di metri da casa, “ sui giornali ”. Gli è stato chiesto chi l’avrebbe scavata, e la risposta è stata: “ Zio Danish e i cugini Ikram e Nomanhulaq ”. Ali si riferisce a Danish Hasnain, lo zio condannato a 14 anni in primo grado, mentre i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq sono stati invece assolti.

Ali ha chiarito di essere venuto a conoscenza di questo presunto dettaglio dopo essere andato un giorno “ con lo zio Danish davanti al negozio di Bartoli ” (l'azienda agricola per cui gli Abbas lavoravano), dove lo stesso zio e i cugini lo avrebbero rimandato a casa, perché avrebbero dovuto “ andare a pulire i tubi ”. Proprio ai tre parenti Ali avrebbe chiesto dove fosse finita la sorella scomparsa, “ ma ogni volta che iniziavo a piangere mi dicevano di stare zitto ”. Alla fine “ mi hanno risposto che non me lo potevano dire, ma che non mi dovevo preoccupare perché là dov'era stava bene, che era in paradiso ”.

Il fratello di Saman ha spiegato alla corte d’appello le ragioni della sua testimonianza: “ Prima ero traumatizzato e non avevo manco le forze di parlare, avevo paura. Ho deciso a parlare per la giustizia ”.

Mio papà mi diceva di non parlare dei cugini, mi diceva ‘almeno quelli che si sono salvati lasciali fuori’. Tutti comunque dicevano di non parlare, i miei genitori, i miei parenti, mia zio

Si è pronunciato anche sul padre, che con la madreè stato condannato all’ergastolo in primo grado, e sulle pressioni cui sarebbe stato sottoposto: “”.

