Processo Saman: il video che svela tutti i movimenti dei famigliari

Il luogo dell'occultamento del corpo di Saman Abbas: il ricordo spontaneo della gente

Seconda udienza nel processo d’appello per l’omicidio di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana uccisa la notte dopo il 30 aprile 2021 a Novellara, il cui corpo, su indicazione dello zio, è stato rinvenuto solo un anno e mezzo più tardi a poche centinaia di metri dall’azienda agricola in cui gli Abbas vivevano e lavoravano.

Sono presenti tutti e cinque gli imputati: i tre già condannati sono stati suddivisi in due gabbie, da una padre il padre Shabbar Abbas e lo zio Danish Hasnain, dall’altra la madre Nazia Shaheen. Imputati a piede libero, poiché assolti in primo grado, i due cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq. In primo grado i genitori di Saman erano stati condannati all’ergastolo, lo zio a una pena di 14 anni di reclusione.

All’apertura dell’udienza è stato mostrato un filmato prodotto dagli inquirenti: il video contiene un montaggio di registrazioni delle telecamere di sorveglianza dell’azienda agricola nelle ore comprese tra il 29 aprile e l’1 maggio. Quelle immagini servirebbero a ricostruire i movimenti degli imputati prima, a ridosso e dopo l’omicidio. Il video è stato guardato da tutti con grande attenzione, con l'eccezione di Nazia, che ha continuato a tenere la testa bassa.

È attesa la testimonianza di Ali Haider, il fratellino di Saman che ha deciso di raccontare la propria versione a dispetto di quella dei famigliari e oggi si trova in una comunità protetta. Il giovane verrà sentito dietro a un paravento, per non essere intimorito o non incrociare lo sguardo dei famigliari, con cui non può interagire.

Non vede i suoi genitori da quando aveva 16 anni, vorrebbe semplicemente vederli

”, ha aggiunto il suo avvocato, spiegando alla corte che Ali vorrebbe restare in aula dopo la deposizione.

