Chi è Gianni Bruscagin, il supertestimone de Le Iene e cosa ha raccontato sul caso Garlasco

Gianni Bruscagin è il supertestimone di Garlasco: ha deciso di parlare a volto scoperto e di puntualizzare la sua versione andata in onda la scorsa settimana nel servizio di Alessandro De Giuseppe. All'inizio del servizio è stata ricostruita la dinamica finora nota dell'omicidio di Chiara Poggi e mandata in onda anche la telefonata di Alberto Stasi al 118. Prima del racconto del supertestimone è stato fatto un ungo excursus sul caso, con tutti i dubbi che lo contraddistinguono.

" Ho deciso di metterci la faccia perché sono stato pubblicamente diffamato ", il riferimento è alle dichiarazioni dell'avvocato Tizzoni, che difende la famiglia Poggi, dopo la messa in onda del servizio. È stato il supertestimone a menzionarlo una prima volta, quando afferma che è stato contatto dall'avvocato " una settimana dopo l'omicidio ". Ma l'avvocato nega tutto: " Era una delle tante persone che mi contattata proponendo tesi: nel suo caso proponendosi come detective e investigatore privato. Avevo detto che non ero interessato e di andare dai carabinieri ". Il supertestimone ha però confermato la sua versione: " Ci siamo incontrati vicino a casa sua e mi ha chiesto aiuto: mi conosceva da tanto tempo e ha pensato che fossi una persona di cui avere fiducia ".

Il supertestimone ha già parlato con i carabinieri e ha riferito tutto quanto è di sua conoscenza, quando ha incontrato la persona che gli ha riferito le presunte informazioni in ospedale sul delitto. " Ho scritto tutto per non dimenticare ", ha detto il supertestimone a Le Iene, mostrando anche dei foglietti che risalirebbero al 2007, quando lui avrenne preso appunti per ricordare tutti i passaggi di quelle rivelazioni che riguarderebbero una persona vista in atteggiamenti sospetti in quel giorno, che però non sono state confermate.

Intanto la procura di Pavia sta lavorando a testa bassa sul caso e sulla nuova indagine.

Seguendo uno schema ormai consolidato, quello di "rivalutare" tutti gli indizi, recuperandoli ove non repertati e rianalizzandoli se già sottoposti a rilievi, la Procura di Pavia potrebbe a breve disporre nuove consulenze su alcune delle impronte trovate nella villetta dell'omicidio, comee quelle sul "tappetino".