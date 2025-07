Garlasco, è "guerra" sull'impronta 33: cosa succede adesso

Tra i consulenti delle parti del caso di Garlasco è "guerra" sull'impronta 33, quella repertata sulla parete destra delle scale dove è stata trovata morta Chiara Poggi. Lo scorso maggio, la procura di Pavia l'ha attribuita ad Andrea Sempio per 15 minuzie dattiloscopiche ma i consulenti della famiglia Poggi, oltre a quelli dello stesso indagato, hanno presentato una relazione con la quale smentiscono quella della procura e sostengono che l'impronta, così come stabilito anche all'epoca dei fatti, non è attribuile. Manca la relazione dei consulenti di Stasi che, invece, vogliono dimostrare il contrario.

La consulenza tecnica del dattiloscopista Calogero Biondi e del criminalista Dario Redaelli, ingaggiati dalla famiglia Poggi, sostiene che l'impronta 33 non è di Andrea Sempio e "non è utile per i confronti dattiloscopici". In base ai loro risultati, sarebbe stata prodotta da un palmo " in movimento, sudato, magari sporco, ma non insanguinato ". È stata lasciata a una distanza dalla porta a libro di 114 centimetri e a un'altezza dal secondo gradino tra i 135 e i 156 centimetri, " facilmente raggiungibile per chiunque impegnasse la scala, curva, ripida, priva di corrimano ma soprattutto di appoggio a sinistra nel primo tratto " che si apre quasi sul vuoto. Sono 22 pagine di consulenza in cui i consulenti dei Poggi contestano scientificamente anche il metodo usato dai consulenti che ne hanno attribuito la paternità, ossia che siano partiti dall'impronta del sospettato e non dal reperto. A loro parere " nel frammento in esame non c'è sufficiente nitidezza, non c'è distinzione tra cresta papillare e solco. Tra le 15 minuzie segnate solo 7/8 hanno caratteristiche qualitative appena sufficienti per essere confrontabili ". Per Redaelli e Biondi " le corrispondenze appena visibili si fermano a 7, non c'è niente di nitido, qualcosa è stato segnato dove non è presente la minuzia o in una posizione non corrispondente ".

Ma i consulenti di Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio della fidanzata, discordano. La consulenza chiesta dagli Giada Boccellari e Antonio De Rensis dev'essere ancora consegnata, ma dovrebbe essere questione di giorni.

I loro tecnici hanno avuto l'incarico di verificare se quell'impronta potesse essere, ed eventualmente dimostrarlo, prima che venisse fatta reagire con la ninidrina , che inisce le reazioni al sangue. Questo allo scopo di dimostrare che può essere collegata alla scena del delitto.