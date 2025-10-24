Garlasco, Sempio convocato per esami a sorpresa: cosa cercano gli inquirenti

Stando ad alcune indiscrezioni filtrate nelle ultime ore e diffuse da "Dentro la Notizia", la trasmissione televisiva in onda sulle frequenze di Canale 5 condotta da Gianluigi Nuzzi, Andrea Sempio sarebbe stato convocato a sorpresa da Cristina Cattaneo, il medico legale scelto come consulente dalla procura della repubblica di Pavia per far luce sul delitto di Garlasco.

Sempio, al momento indagato per il reato di omicidio in concorso, è stato accompagnato dalla storica legale Angela Taccia e da Liborio Cataliotti, l'avvocato che di recente ha preso il posto di Massimo Lovati dopo che quest'ultimo è stato sollevato dal proprio incarico. La dottoressa Cattaneo, con l'obiettivo di ottenere nuovi e precisi dati da riportare sulla scena del crimine, avrebbe provveduto a effettuare degli esami antropometrici su tutti gli arti e il corpo del commesso di Voghera.

Il medico legale ha provveduto a sottoporre l'indagato a una serie di misurazioni su specifiche parti del corpo, a partire dalla lunghezza degli arti fino ad arrivare a quella dei piedi e delle mani. Informazioni che potrebbero risultare di fondamentale importanza per ricreare una scena del crimine differente da quella ricostruita dagli inquirenti a seguito delle prime indagini, i cui risultati sono oggi contestati dalla nuova inchiesta.

La procura di Pavia ha affidato alla Cattaneo, celebre patologa forense e antropologa medica, di effettuare un nuovo studio sulle cause della morte di Chiara Poggi tramite una serie di esami più approfonditi delle lesioni sul corpo della vittima, dei reperti raccolti sul luogo durante le indagini a partire dal 2007 e dei dati dello studio sulla BPA realizzato dal Ris di Cagliari.

Secondo quanto riportato da Fanpage, gli accertamenti da

parte della dottoressa Cattaneo sono tuttora in corso: Sempio, dopo la convocazione da parte del consulente della procura di Pavia, è giunto all'Istituto di Medicina Legale insieme ai suoi avvocati poco prima delle ore 15.00.