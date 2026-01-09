Gianni Alemanno resta in carcere: la Cassazione respinge il ricorso

Gianni Alemanno resta in carcere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa dell’ex sindaco di Roma contro la condanna a 22 mesi di reclusione per traffico di influenze. Il ricorso era stato depositato dagli avvocati Cesare Placanica ed Edoardo Albertario, ma la Suprema Corte ha confermato integralmente le decisioni assunte nei precedenti gradi di giudizio. Alemanno si trova attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia, dove sta scontando la pena.

L'inchiesta Mondo di Mezzo

La vicenda giudiziaria rientra in uno dei filoni dell’inchiesta nota come “Mondo di Mezzo”. Nel corso del processo, l’ex primo cittadino capitolino era stato invece prosciolto da tutte le altre imputazioni contestate, restando condannato unicamente per il reato di traffico di influenze.

L’arresto risale al 31 dicembre 2024 ed era stato disposto a seguito della violazione delle prescrizioni imposte.

Le irregolarità erano emerse durante l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione di cui Alemanno stava beneficiando, circostanza che aveva portato alla revoca del beneficio e al ritorno in carcere. Una decisione ora e avallata anche dalla Cassazione.