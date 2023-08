I numeri della violenza: ecco tutti i reati degli immigrati

L'omicidio, quasi annunciato, di Rovereto ha riacceso i fari sulla difficile situazione italiana legata all'immigrazione. Nel nostro Paese si registra ogni anno un numero sempre maggiore di crimini legato agli stranieri, regolari e non, che risiedono o permangono sul territorio. Nweke Chukwuda, l'assassino della 61enne, è un 37enne nigeriano formalmente regolare in Italia che per una serie di cavilli normativi non è stato possibile espellere prima. Già un anno fa si era reso protagonista di una violenta aggressione ai danni di alcuni automobilisti, di un ciclista e di una pattuglia dei carabinieri intervenuta per fermarlo. Il suo non è purtroppo un caso isolato e lo dimostrano i numeri dei detenuti nel nostro Paese, dove la fetta di stranieri è molto numerosa a fronte di un aumento dei reati, soprattutto violenti, compiuti dagli immigrati, regolari e non.

Al 30 giugno 2023, così come riportato sul sito ufficiale del ministero della Giustizia, nelle patrie galere risiedevano 42.511 detenuti, di cui quasi 18mila stranieri, per la precisione 17.987, pari al 31.27% e totale. Considerando che la fetta di stranieri regolari in Italia all'1 gennaio 2023 era di 5 milioni e 50mila unità, pari all'8.5% del totale dei residenti, e che nel nostro Paese è lecito considerare un'ampia fetta di irregolari non censiti, l'incidenza di soggetti stranieri colpevoli di reato risulta essere 5 volte più elevata rispetto a quella degli italiani.

Entrando nello specifico, sempre il ministero della Giustizia fornisce una tabella dettagliata dei reati compiuti nel nostro Paese fino al 31 dicembre 2021. Prendendo in considerazione i reati contro la famiglia, risulta che a fronte di 4324 reati commessi in totale, 1136 sono stati compiuti da stranieri, ossia il 26.3% complessivo. Sono stati, invece, 23.611 i reati contro la persona e di questi ben 7285 sono stati commessi da stranieri, il che equivale al 30.9% del totale. Se si prendono, invece, in considerazione i reati relativi alla droga, su 18942 rilevanze sono 5958 quelle commesse dagli stranieri, con una percentuale del 31.6% sul totale. Se si considerano, inoltre, i reati legati alla fede e alla moralità pubblica risulta che nel nostro Paese sono stati arrestati 4452 soggetti nel 2021 e di questi ben 1453 sono stranieri, ossia il 32,6%. Ma se ci si concentra esclusivamente sui reati inerenti la moralità pubblica si trovano 73 arresti complessivi, di cui 31 contro stranieri, il che significa il 42.5% del totale.