Nigeriano, i precedenti, l'auto: cosa sappiamo sul killer di Rovereto

È stato arrestato l'uomo che a Rovereto ha ucciso una donna di 60 anni che attraversava uno parco per andare ad assistere un'anziana parente. Si tratta di un quarantenne nigeriano con precedenti, già noto alle forze dell'ordine. Appena un anno fa, lo straniero si era reso protagonista di altro episodio di cronaca. In questo stesso periodo, sempre a Rovereto, aveva aggredito alcuni passanti senza alcun motivo. In un video che circola sul web si vede l'uomo che, fermo in mezzo alla strada, intercetta a scopo di violenza personale le auto e una bicicletta, accendendo una rissa con un ciclista e aggredendo anche una pattuglia dei carabinieri che era intervenuta sul posto.

L'uomo è un senzatetto che in passato, oltre a quest'episodio, si era già distinto per la sua propensione al disturbo della quiete pubblica. L'aggressione pare sia scaturita da un tentativo di violenza sessuale non andato a termine per l'uomo, che davanti alla reazione della donna avrebbe scatenato su di lei la sua furia cieca. Sono stati alcuni passanti a intervenire, accorgendosi di quanto stava accadendo, ma purtroppo le ferite riportate dalla donna erano talmente gravi che a nulla è servito l'intervento dei mezzi di soccorso. La vittima dell'aggressione, infatti, è morta qualche ora dopo presso l'ospedale di Trento.

Se una donna, alle 22.30 di una sera d'estate, non può nemmeno attraversare un parco cittadino senza il rischio di essere uccisa, è evidente che esiste un serio problema alla sicurezza, nonostante le rassicurazioni del sindaco. È questo il concetto della nota della Lega, che ìn un comunicato firmato da Diego Binelli, e la deputata Vanessa Cattoi esprime tutta la propria rabbia per l'accaduto: " Ma ve lo ricordavate lo scorso anno quando il sindaco Valduga aveva il coraggio di dire che Rovereto è una città sicura e costantemente monitorata? Accadeva dopo che il 23 agosto del 2022 il senza fissa dimora nigeriano, ora accusato del tremendo omicidio di una donna di 61 anni ieri sera, dette in escandescenze e aggredì persino le forze dell'ordine ".