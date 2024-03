Casa di Montecarlo, chiesti 8 anni per Fini. Tulliani: "Gli nascosi tutto"

Dopo quasi quattordici anni da quella rovente estate politica che aveva inflitto un duro colpo alla carriera politica di Gianfranco Fini, coinvolto nello scandalo della casa di Montecarlo, l'ex presidente della Camera dei Deputati, imputato per riciclaggio, torna nell'aula del Tribunale di Roma. Oggi, intanto, sono arrivate le richieste di condanna: otto anni all'ex segretario di An, nove alla compagna Elidabetta Tulliani, dieci anni per il fratello Giancarlo Tulliani e cinque anni per il padre Sergio Tulliani. La vicenda giudiziaria - nata da uno scoop de Il Giornale nell'agosto 2010 - ruota attorno alla residenza monegasca lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, di cui Fini era leader. La villa venne poi venduta nel 2008 per 300mila euro al cognato dello storico esponente del centrodestra, Giancarlo Tulliani, grazie ai soldi - stando all'accusa - dell'imprenditore Francesco Corallo, accusato di associazione a delinquere finalizzata al peculato, riciclaggio ed evasione fiscale. L'inchiesta di riciclaggio ha toccato lo stesso Fini, che però ha sempre sostenuto di essere stato ingannato dalla compagna e dai suoi familiari. " Era scontato che la pubblica accusa chiedesse la condanna, continuo ad avere fiducia nella giustizia e ciò in ragione della mia completa estraneità rispetto a quanto addebitatomi ", è stata la reazione a caldo di Fini dopo la requisitoria.

La confessione della Tulliani

Sempre nella giornata odierna è stata proprio la donna a volere rendere dichiarazioni spontanee, difendendo l'ex e sostenendo che Fini fosse all'oscuro di tutto. Senza tuttavia assumersi in toto le responsabilità: " Dopo un lungo travaglio interiore – ha dichiarato la Tulliani -, sento l'obbligo morale di offrire un contributo alla verità ", è il colpo di scena che arriva proprio nel finale del processo. La compagna di Fini ritiene che finora il processo avrebbe già turbato la sua famiglia e le sue figlie ancora adolescenti " alla luce dell'eco mediatica ", ma il suo silenzio " continuerebbe a danneggiare le persone a me care ". Ecco quindi la confessione davanti al collegio giudicante: " Ho nascosto a Gianfranco Fini, padre delle mie figlie, le intenzioni di mio fratello di acquistare la casa di Montecarlo ". Tulliani era certa che i soldi per l'acquisto fossero di suo fratello e non ha mai detto all'ex presidente di Montecitorio " del denaro ricevuto da mio padre, di cui ignoravo la provenienza ". Il comportamento di Giancarlo Tulliani rimane " la più grande delusione della mia vita. Mai avrei immaginato che mi avrebbe coinvolto in vicende che ho appreso dalle indagini e che mi hanno travolta ", afferma. " Spero di avere dato con questa mia dichiarazione un elemento per arrivare alla verità ".

La versione di Fini