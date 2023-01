La leucemia a 5 anni. "Colpa di Ilva e latte materno, denunciamo lo Stato"

Jacopo, che ora ha 5 anni, è nato e cresciuto a Taranto nel rione Tamburi, vicinissimo all'acciaieria Ilva, e fin da piccolissimo è malato di leucemia. I genitori non hanno dubbi sull'origine, dovuta, a loro parere, alle emissioni inquinanti della fabbrica; e per questo motivo hanno chiesto allo Stato un risarcimento un milione e mezzo di euro.

Durante la prima udienza al tribunale civile di Lecce, molto forti sono state le parole dei genitori del piccolo: " Chiediamo giustizia per le sofferenze di nostro figlio " ha detto la mamma, e in una nota il padre ha aggiunto: " Non può uno Stato civile sacrificare la salute dei cittadini in nome della tutela del lavoro ". I legali della famiglia, a sostegno della tesi dei genitori, hanno citato uno studo dell'Istituto superiore di Sanità in cui si sostiene che: " Il latte della madre di Jacopo è risultato, tra gli altri, contaminato da diossine, pcb e furani " (quest'ultimo un marker specifico dell'industria metallurgica, ndr).

Secondo i legali, Anton Giulio Lana, Mario Melillo, Cosimo Portacci e Maria Immacolata Riso, il bambino è stato quindi esposto a queste sostanze tossiche: " È acclarato che Jacopo, durante la sua vita fetale, e successivamente durante tutto il lungo periodo in cui è stato allattato al seno, è stato esposto a sostanze con azione cancerogena certa, quindi diossine e furani, presenti in eccesso nel latte di sua madre ".

Con questo processo, si riapre il dibattito sulla pericolosità dell'Ilva portato in aula anche dagli avvocati della famiglia: " Il caso di Jacopo è emblematico della grave situazione per la salute dei bambini di Taranto, specialmente di coloro che vivono nel quartiere Tamburi e Paolo VI. Lo Stato è sicuramente responsabile di quanto accaduto al bambino avendo omesso ogni intervento per rimuovere il rischio di contrarre tumori e altre gravi malattie da parte della popolazione tarantina che vive nelle zone a ridosso dello stabilimento" .