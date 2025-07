Inchiesta urbanistica a Milano, Marinoni non risponde ai gip: "Nessun sistema corruttivo"

Ai principali indagati dell’inchiesta sull’Urbanistica milanese, i sei che la Procura della Repubblica vuole mettere in carcere o agli arresti domiciliari, il tribunale di Milano stamattina ha riservato un garbo inconsueto. Il corridoio che porta alla stanza dove si tengono gli interrogatori, al settimo piano del Palazzo di giustizia, è stato chiuso all’accesso dei giornalisti. Il costruttore Manfredi Catella, l’ex assessore Giancarlo Tancredi, gli ex della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e Alessandro Scandurra e i costruttori Federico Pella e Andrea Bezziccheri potranno entrare e uscire dalla stanza dell’interrogatorio senza affrontare la stampa. L’unico punto di appostamento dei media rimane quello all’esterno del palazzo, da cui per legge reporter e cameramen non possono venire cacciati.

In occasioni analoghe, al settimo piano viene di solito impedito scattare foto o riprendere video, ma ai cronisti viene concesso di fare il loro lavoro, indubbiamente sgradevole per gli indagati ma necessario per l’opinione pubblica. Il caso più recente, quello di Dimitri Kunz d’Asburgo, in occasione delle udienze sulla vicenda Visibilia, che dovette farsi largo tra i cronisti.

Invece oggi corridoio blindato. Gli interrogatori davanti al giudice preliminare Mattia Fiorentini, sono iniziati con quello di Marinoni, a seguire tutti gli altri. Per partecipare all’interrogatorio è arrivata personalmente Tiziana Siciliano, il procuratore aggiunto che coordina l’inchiesta. In seguito agli interrogatori il gip Fiorentini deciderà se accogliere la richiesta dei pm di mettere in carcere Marinoni, Scandurra, Pella e Bezziccheri e ai domiciliari Tancredi e Catella.

L’interrogatorio di Marinoni è terminato dopo poco perché l'ex presidente della commissione Paesaggio si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il suo avvocato ha depositato una memoria per sostenere che non sussistono esigenze che giustifichino il carcere. E comunque, ha spiegato il legale incontrando (senza Marinoni) la stampa “a Milano non esiste alcun sistema corruttivo”