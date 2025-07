"È vero, non ho alibi". Ora parla l'amico di Andrea Sempio

Domani è attesto il terzo incontro dell'incidente probatorio per il caso di Garlasco incentrato sull'omicidio di Chiara Poggi. L'attenzione mediatica è altissima e al centro c'è principalmente Andrea Sempio, unico indagato in questo nuovo filone di indagine. Ai tempi era molto amico di Marco Poggi, fratello della vittima, e insieme facevano parte di una comitiva come tante se ne vedono nelle piccole e grandi città. Di questa comitiva erano parte anche Angela Taccia, oggi avvocato di Sempio, Alessandro Biasibetti, ai tempi fidanzato con Taccia e oggi religioso, e Mattia Capra.

Sia Capra che Biasibetti, estranei all'indagine, sono stati ascoltati dagli investigatori e il primo in questi giorni ha rilasciato anche alcune interviste, di cui una a Chi l'ha visto. " Conosco Marco Poggi e Andrea Sempio da più di trent'anni. Eravamo dei bravi ragazzi sfigatini: non facevamo le cose che facevano i ragazzi popolari. Andavamo in un pub e poco altro ", ha spiegato ai microfoni del programma di Rai Tre. Una descrizione che è stata data più volte di quel gruppo, che non frequentava Chiara Poggi, molto più grande di loro. Alla domanda del cronista se potesse esserci in Sempio un interesse amoroso nei confronti della vittima, Capra ha negato, spiegando che " era impossibile dedurlo. Non ha mai fatto apprezzamenti ".