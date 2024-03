L’altra donna di Impagnatiello in lacrime: “Soffro ancora per l’aborto, volevo salvare Giulia”

“Abortire è stata la scelta più difficile della mia vita. Soffro ancora per questo, perché da una parte volevo tenerlo. Quindi quello che voglio adesso è salvare te e tuo figlio”. È uno degli ultimi messaggi inviati a Giulia Tramontano, dalla 23enne italo-inglese con cui Alessandro Impagnatiello aveva una relazione e che ha testimoniato oggi in aula davanti alla corte d'Assise di Milano. Parole che rivelano un aspetto non ancora del tutto in luce nell’inchiesta sull’omicidio della 29enne, incinta al settimo mese, a Senago, nel milanese: la profonda e sincera solidarietà da parte delle due donne. Entrambe si consideravano la fidanzata ufficiale di Impagnatiello, nonostante tutti i dubbi avuti nei mesi precedenti all’omicidio, avvenuto a maggio del 2023. Entrambe erano rimaste incinte del barman, negli stessi giorni, cioè nell'autunno del 2022. Solo che la 23enne che ha oggi testimoniato in aula decise di interrompere la gravidanza, Giulia invece di portarla avanti.



Come ha raccontato la 23enne in aula davanti alla corte d'Assise di Milano, Impagnatiello cercó a lungo di convincerla che il bambino che l'altra ragazza portava in grembo non era suo figlio. E Giulia fosse rimasta incinta durante un incontro occasionale a Napoli. "Mi ha detto che voleva prendersi cura di lei perché se l'avesse lasciata si sarebbe fatta dal male, avrebbe fatto qualche gesto di autolesionismo". Un castello di bugie: un test di paternità falsificato, spiegazioni fantasiose sul perché di foto delle vacanze insieme a Giulia a Ibiza e messaggi sul suo cellulare. La ragazza che ha testimoniato ha fatto capire di avergli creduto fino all’ultimo, nonostante tutto. Di avere lasciato volutamente delle tracce di sé in macchina di lui, proprio per verificare se ci fosse una reazione da parte di un’altra persona. “Ho lasciato un Labello rosso e una matita per gli occhi. Ho poi scoperto che Giulia quel lucidalabbra lo aveva trovato”. Fino all’ultimo il 30enne le ha mentito, secondo il suo racconto. “Mi diceva: chiama Giulia, se non ci credi. E infatti io l’ho chiamata, anche perché ci pensavo da un po’. Le ho detto che ero rimasta incinta anche io e che al suo posto avrei voluto sapere chi avevo di fianco”.

Così si arriva all'ultimo incontro tra le due donne, il pomeriggio prima dell'omicidio avvenuto con modalità brutali la sera del 27 maggio. “Giulia mi ha chiesto di vederci. Entrambe volevamo che lui fosse presente, ma è andato via prima. Ci siamo confermate i i dubbi che avevamo entrambe. Lei era sconvolta e ci siamo rese conto che eravamo state ingannate tutte e due”. Rispetto alla sera dopo l’omicidio, la ragazza ha raccontato che era insospettita dal fatto che il tono dei messaggi che fino a poco prima si era scambiata insieme a Giulia era totalmente cambiato. Impagnatiello si presentò sotto casa sua proprio quella sera. “L’ho visto alla fermata del tram, ma sono riuscita a cambiare strada e non incontrarlo. Poi si è presentato sotto casa, ha parlato per 15 minuti di fila continuando a negare tutto e a dire che Giulia era bipolare e aveva inventato delle cose. L'ho fatto parlare e dire quello che voleva dire. Mi ha anche chiesto se potevo entrare e ho detto di no. Poi è andato via”.

In aula sono stati mostrati dei video girati la sera del 20 maggio 2023, una settimana prima dell'omicidio. Impagnatiello e la 23enne erano a cena insieme, abiti eleganti e bicchieri di vino bianco, a Milano. "A settembre - diceva il barman guardando l'obiettivo in una sorta di dichiarazione d'amore - mi auguro di essere ufficialmente fidanzato con lei (la 23enne, ndr)" . La pubblica accusa con le pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella ha depositato il video fornito ai carabinieri dalla 23enne come elemento per dimostrare che l'omicidio di Tramontano fosse premeditato. In un altro passaggio della clip, lui afferma, sempre con toni leggeri, di tenerci a mantenere "il rapporto" con la ragazza.