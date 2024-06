Ladispoli, bimbo iperattivo sospeso da scuola. Il Tar: "Va risarcito"

Ascolta ora 00:00 00:00

Era stato cacciato da scuola perché troppo vivace, ma ora l’istituto dovrà risarcirlo. Questo quanto registrato a Ladispoli, provincia di Roma, alla scuola Corrado Mellone. Lo studente, un bimbo di sei anni, era stato allontanato dalla comunità scolastica dal 28 febbraio al 21 marzo a causa della sua iperattività. Poi la bufera mediatica e le denunce dei genitori, che avevano chiesto l’annullamento della sospensione. Ora è arrivata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che si è pronunciato a favore della famiglia del piccolo: stabilito un risarcimento di 2 mila euro.

Come riportato dal Messaggero, per i giudici del Tar il provvedimento disciplinare della scuola “non era finalizzato a sanzionare il minore bensì a perseguire un altro fine” . L’avvocato della famiglia Daniele Leppe ha evidenziato che in questa storia è stata riconosciuta una soccombenza virtuale: “È stato stabilito che la decisione della scuola era sbagliata nonostante l'istituto abbia revocato, in autotutela, successivamente all'intervento del Tribunale amministrativo, la sospensione del bimbo” . In un primo momento, ha sottolineato il legale, il presidente della scuola aveva puntato sull'espulsione dell'alunno sostenendo una mancata educazione da parte della famiglia o comunque per il comportamento in classe. Ma dai documenti è emerso altro: “Abbiamo appreso che in realtà la sospensione era stata motivata dalla difficoltà di non avere ore sufficienti di sostegno” .

Soddisfatta la famiglia del piccolo studente. “I bambini non si dovrebbero mai toccare, specie quelli come nostro figlio che hanno delle difficoltà” , le parole del padre: “Non ci interessano i soldi, ma è importante appunto dimostrare che i bambini non devono essere allontanati da scuola. Abbiamo lottato tanto, ci siamo rivolti anche ai carabinieri e i giudici hanno riconosciuto l'errore della scuola. Per noi è importante” . Un riscatto morale, dunque, mentre nessun dietrofront da parte del preside dell’istituto.

“Segno di una carenza sia dei servizi sociali in comune che del mondo appartenente alla scuola. A me basta questo, lo scopo per cui mi sono battuto è stato raggiunto e dico anche che in fondo la sentenza è interpretabile”.

Anzi, ha ammesso senza troppi giri di parole che rifarebbe tutto daccapo, perché il bambino – complice il clamore mediatico – ha ottenuto 40 ore settimanali di copertura anziché 11: