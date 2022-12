Lady Soumahoro in tribunale: "Dossier consegnato ai magistrati"

Lady Soumahoro, al secolo Liliane Murekatete ha risposto alle domande dei magistrati di Latina che la indagano per la gestione delle coop Karibu e Aid e ha anche consegnato un memoriale difensivo che la scagionerebbe dalle accuse. Questa mattina al tribunale di Latina sono sfilati i tre indagati principali dell’inchiesta: oltre alla moglie del deputato Soumahoro, anche la suocera Marie Therese Mukamitsindo e il genero, Michel Rukundo. Gli avvocati difensori hanno annunciato ricorso al riesame.

Lady Soumahoro: “Documentazione che spiega tutto”

La moglie del deputato eletto con l’alleanza Sinistra-Verdi è arrivata poco prima delle 11,30 in piazza Buozzi a Latina, sede del tribunale. Ad accompagnarla l’avvocato Lorenzo Borrè. Murekatete e il legale sono rimasti poco meno di due ore all’interno del palazzo. All’uscita le dichiarazioni dell’avvocato Borrè, con Liliane accanto silenziosa e col volto coperto da grossi occhiali neri. “ Stamattina abbiamo presentato della documentazione che riteniamo adatta a riqualificare le contestazioni mosse a Liliane Murekatete: confidiamo già da ora che si escluderanno le responsabilità. Non conosco il compendio probatorio, e fermo restando che fin d'ora escludo responsabilità, chiediamo il tempo di poterlo dimostrare. Io comunque, pur non potendo anticipare nulla, ho già una idea molto chiara” . Prima di lei erano arrivati anche la madre Marie Therese Mukamitsindo e il fratello Michel Rukundo, che però sono rimasti in silenzio davanti al giudice avvalendosi della facoltà di non rispondere. I loro legali hanno spiegato che prima vogliono avere piena contezza delle accuse mosse e di tutti gli atti dell’inchiesta in corso.

I familiari del deputato Soumahoro sono stati raggiunti la scorsa settimana da una misura interdittiva per la quale non potranno, per un anno, ricoprire incarichi societari e contrattare con la pubblica amministrazione eventuali appalti. Oltre a questo, un sequestro di oltre 650 mila euro (13 mila a testa per Liliane e il fratellastro, il resto alla madre).

I legali degli indagati pronti a ricorrere al riesame