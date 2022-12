"Voglio dare un fratellino a Diana". L'audio choc di Alessia Pifferi

Alessia Pifferi, la mamma di Diana, la bimba morta di stenti a soli 18 mesi, progettava di sposarsi. È quanto emerge da un audio che la donna avrebbe inviato ad un'amica prima che si verificasse la tragedia. Nel messaggio vocale - sono due, in realtà - si parla di matrimonio ma anche di eventuali, altri figli: "Chissà, magari arriverà un fratellino o una sorellina per Diana", dice la 37enne accusata di omicidio volontario aggravato.

L'audio inviato da Alessia Pifferi all'amica

Il messaggio, di cui uno stralcio rilanciato sulle pagine del quotidiano Il Giorno, è emerso nel corso del talk show di "Ore 14", un programma di approfondimento sulle notizie d'attualità condotto da Milo Infante su Rai 2. " Adesso piano piano, voglio vedere un po' di vestiti anche in internet. - racconta Alessia Pifferi all'amica - Così dovremmo andare a buttare giù la data. Anche per la bambina, perché io ho bisogno di questo, di una persona che ci voglia veramente, che ci dia una stabilità economica e che voglia una famiglia. E poi chissà, magari arriverà un fratellino e una sorellina alla Diana ". Stando alle parole della 37enne, le nozze avrebbero dovuto essere imminenti ma non è chiaro se faccia riferimento all'uomo con cui ha trascorso gli ultimi giorni prima che si consumasse la tragedia.

Il desiderio di una stabilità affettiva

Alessia sembra desiderosa di trovare una stabilità economica e affettiva. " Mi sento che questo mi può dare stabilità. - spiega ancora all'amica - Vuole proprio tutelare me e la Diana in tutti i sensi, e sta bene anche questo e forse sta meglio ancora questo dell’altro a livello economico. Non posso vivere sempre con i ma e con i punti di domanda, la vita è un rischio: tentare o non tentare. Ieri sera me l’ha chiesto, ma già l’altra sera me lo voleva chiedere. Adesso piano piano comincerò ad abituarmi alla casa di là anche io e la Diana" . Quindi " così convoliamo a nozze ".

"Trattata come una pezza da piedi"