"Lei diceva di no". Ecco perché Portanova fu condannato per la violenza

È " pienamente credibile " il racconto della giovane di 22 anni che denunciò di essere stata violentata da Manolo Portanova, dallo zio di lui, Alessio Langella, dal suo amico Alessandro Cappiello e dal fratello del calciatore, William, all'epoca minorenne, durante una festa nel centro storico di Siena, nella nottetra il 30 e il 31 maggio 2021. Lo scrive il Gup del Tribunale di Siena, Ilaria Cornetti, nelle motivazioni della sentenza con cui il 7 dicembre scorso ha condannato, al termine del processo celebrato con rito abbreviato, a 6 anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo e lesioni dolose il centrocampista rossoblù e lo zio. " La vittima disse di no più volte - scrive il giudice - in modo ripetuto e inequivocabile ". Ma il 22enne si difende attraverso ai social: " Questa storia non la conosco ".

Le motivazioni della condanna

Nelle circa 71 pagine della sentenza di condanna, il Gup mette in fila la successione degli eventi di quella notte ponendo l'attenzione sul " dissenso evidente e manifesto " della vittima. Il giudice spiega che la ragazza avrebbe espresso la volontà " di voler avere un rapporto sessuale solo con Manolo e di non volerne uno di gruppo " precisando poi, che anche così si è " raggiunta la prova della responsabilità penale degli imputati ". Per contro, gli imputati hanno sempre sostenuto che la ragazza fosse consenziente a un incontro promiscuo. Nella fattispecie, ricostruisce ancora il Gup, il calciatore sarebbe stato a conoscenza dell'infatuazione che la giovane aveva per lui e, quindi, le aveva "f atto credere " che sarebbero stati da soli mentre entrarono nella stanza " prima uno e poi gli altri due ".

"Nessuna attenuante"

Nonostante i tentavi della vittima di fermarli - ad un certo punto, avrebbe chiesto dell'acqua - la violenza sessuale si sarebbe perpetrata. Tanto che, spiega il gup, la ragazza avrebbe rinunciato a reagire e " passivamente, come un automa, ha fatto quello che le è stato chiesto di fare ed ha subito quanto i quattro ragazzi hanno posto in essere ". Pertanto " gli elementi concordi depongono per la rilevante gravità del fatto ed ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche non potendo esse giustificarsi esclusivamente sulla base di età, incensuratezza e manifestata comprensione della persona offesa ". Portanova è stato condannato anche per il reato di lesioni dolose. I rapporti " sono stati ripetuti, - conclude il gup - la ragazza è stata colpita, ha riportato lesioni organiche e psichiche ".

La difesa di Portanova