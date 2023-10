Lei top manager, lui operaio: "Non pulisci casa, pensi solo al lavoro". E maltratta la moglie

È finito in tribunale, con l'ipotesi di reato per maltrattamenti aggravati, il matrimonio tra una top manager e un operaio del Torinese. La donna sostiene di essere stata aggredita, non solo verbalmente, dall'ormai ex marito: " Mi accusava che avevo in testa solo il lavoro, che la casa era uno schifo e che non lo supportavo abbastanza ". E poi: " Minacciava di ammazzarmi se avessi portato via la bambina, mi disse che mi avrebbe tagliato la gola ". Lui si difende - "mai detto che l'avrei uccisa", dice davanti ai giudici del Tribunale di Torino - ma non nega che le discussioni scaturivano anche per via delle faccende domestiche. " Venivo trattato come un operaio di m... . - spiega - lei parlava solo di lavoro, ma se ne fregava della casa e della bambina, non parliamo del marito ".

Il matrimonio

Una storia d'amore, quella tra la top manager e l'operaio di una fabbrica di provincia, finita male. Anzi, malissimo. Come riporta il Corriere della Sera, i due si erano conosciuti nel 2007 durante una serata in discoteca. " Una bella relazione, non ho visto segnali sbagliati ", racconta la donna rispondendo alle domande del pubblico ministero Barbara Badellino. Cinque anni dopo la coppia convola a nozze " nonostante alcune incomprensioni, per problematiche di soldi ". Segue l'acquisto di una casa: " Decidiamo di fare un mutuo, poi di estinguerlo, - puntalizza lei - c on un finanziamento dato da sua madre ". Ma l'idillio ben presto finisce.

L'inizio delle discussioni

I problemi, ricorda la donna, arrivano con la nascita della bambina: " Fu un periodo un po’ difficoltoso, ho un lavoro importante, e stavo per essere promossa ". A inizio 2019, lui ha qualche problema con azienda in cui lavorava e viene messo in cassa integrazione, mentre la carriera di lei decolla. Così cominciano le prime discussioni " per questioni di carattere economico ". Già in precedenza, secondo l'accusa, ci sarebbe stata un aggressione: " Eravamo in macchina insieme, tornando dalla casa dei genitori, e mi tirò un pugno sulla gamba. - riferisce la quarantenne ai giudici prima sezione penale - Feci denuncia, ma dopo due settimane la ritirai, perché si era sentito in colpa ".

I presunti maltrattamenti

La situazione degenera quando la coppia decide di cambiare casa, accendendo un mutuo di 200mila euro per l'acquisto di una villetta bifamiliare. " Io ebbi la prima promozione, e lui mi accusava che pensavo solo al lavoro, che la casa era uno schifo, che non lo supportavo abbastanza. - continua il racconto della donna - Urlava, mi diceva: 'Per colpa tua sono pieno di debiti, pensi solo al lavoro'. Io rimanevo lì e non sapevo cosa fare ". La coppia decide di separarsi ma restando sotto lo stesso per un questione economica. Lei non nega di aver avuto paura: " Sono andata da un legale e al centro antiviolenza ". Nonostante la separazione, in casa le tensioni aumentano: " Minacciava di ammazzarmi se gli avessi portato via la bambina. Mi rimproverava di non pulire la casa ".

La difesa dell'ex marito