L'interesse pubblico, il tracciamento e la rendicontazione: così Toti si difende dalle accuse

Giovanni Toti è stato sotto interrogatorio per quasi 9 ore con gli inquirenti e ha risposto a quasi 180 domande che gli sono state poste, respingendo qualunque addebito. È coinvolto nell'indagine per corruzione aperta dalla procura di Genova e in una memoria di 17 pagine spiega la ratio dietro quei comportamenti che gli inquirenti identificano come costituenti reato. " Nel mio percorso politico ho sempre perseguito l'interesse pubblico il quale è il fine unico ed ultimo della mia azione politica ", si legge nella memoria del governatore della Liguria.

Quindi, sottolinea Toti, " non ho mai travalicato le specifiche competenze degli enti e degli uffici preposti, mai ho ingerito nelle libere scelte e decisioni dei soggetti coinvolti mai ho fatto pressioni verso alcun soggetto, mai ho servito un interesse particolare in danno di quello collettivo ". E nel contesto dell'attività che gli viene contestata in merito ad alcuni passaggi relativi al porto di Genova, il governatore spiega che " L’attenzione verso il mondo privato e dell’impresa è stata messa in campo con ogni genere di attività economica e quale che fosse la sua origine, senza alcuna discriminazione: aziende e persone fisiche sostenitrici della mia propria parte politica sono state ascoltate esattamente come soggetti notoriamente con orientamenti politici diversi o politicamente non esposti ".

E lo stesso Toti spiega, nella sua difesa, che la procura di Genova interpreta " erroneamente " i bonifici fatti dall'imprenditore Aldo Spinelli. E nella memoria mette nero su bianco che la prima donazione " alle campagne politiche del mio partito risale addirittura alla prima campagna elettorale (2015), quando io non ero ancora governatore e si sono succedute nel tempo con cadenze semmai legate agli eventi politici della Regione (elezioni comunali, regionali o manifestazioni varie) e non legate a specifiche situazioni economiche o alla compresenza di vicende di interesse per Spinelli ". E ogni euro ricevuto, che il governatore sostiene sia stato spalmato nel tempo, " ha avuto una destinazione politica: nessun contributo ha prodotto arricchimento o utilità personale a me, agli altri appartenenti al mio partito o a terzi privati ".