"Liposuzioni da incubo e danni estetici". Raffica di denunce per "Aesthetic Franco", il chirurgo star dei social

Liposuzioni da incubo, cicatrici inguaribili e persino setticemie. È quanto denunciano i pazienti del dottor "Aesthetic Franco", il medico chirurgo "star" dei social finito nel mirino di due procure, Napoli e Brindisi, con l'ipotesi di reato per lesioni colpose. Agli atti dell'inchiesta ci sono già 70 denunce ma, come anticipa il Corriere della Sera, altrettante sarebbero " potenzialmente in arrivo ". Lui, il medico da 70mila e passa follower sui social, respinge le accuse: " Inseguito da falsità, diffamazione e calunnie ".

Chi è "Dr. Aesthetic Franco"

Trent'anni, una laurea conseguita in Romania e un curriculum di tutto rispetto. Antonio Francesco Franco, meglio noto come "Dr. Aesthetic Franco" su Facebook e Instagram, ogni mattina salutava i suoi follower con un video: " Buongiornissimo a tutti, vi auguro una splendidissima giornata ". Un medico prodigio, a suo dire, che ha operato tra Campania e Puglia da fine 2019 a marzo 2024. Fino a quando, qualche mese fa, ha deciso di trasferirsi all'estero (forse a Dubai) dopo un post in cui spiegava di dover lasciare l'Italia per via delle " calunnie " circolate sul suo conto (del caso si è occupato per settimane "Carta Bianca", il programma di cronaca e approfondimento condotto da Bianca Berlinguer). Sta di fatto che le foto di seni perfetti e addominali scolpiti che il medico pubblicava (ora non più) sui suoi profili social, hanno persuaso decine di persone a sottoporsi agli interventi di chirurgia estetica. Ma quegli scatti da copertina patinata non rispecchiavano la realtà, almeno non tutti.

La testimonianza choc

È stata Daniela Sciarra, 48 anni, impiegata e madre di due figli, a denunciare per prima il dottore Aesthetic Franco. " Era settembre 2022, mi ero appena separata, uscivo da un anno nero. - racconta al Corriere - Perciò, avevo deciso di concedermi una coccola e togliere una piega sulla pancia dovuta al cesareo. Ho trovato Franco su Instagram ". In fase di visita, " il dottor Franco era molto empatico. - continua - Diceva a tutte: sei la candidata perfetta per questo intervento. Era rassicurante quando ti visitava, poi, finiva di operarti e non ti salutava neanche. Io mi sono sentita guardata come se avesse finito di usare un giocattolo che non gli serviva più ". Poi arriva il giorno dell'intervento: " A un certo punto, ho sentito un bruciore come da ferro da stiro: l’anestesia locale era finita. Inizio a urlare dal dolore, sento Franco dire all’anestesista: mandala alle Maldive perché mi sta rompendo il ca... ". Il periodo di degenza postoperatoria è stato terribile, tra febbre persistente e gonfiore: " L’addome restava deformato. Franco mi diceva che ero ansiosa e mi serviva uno psicologo, non un medico, e che i risultati si sarebbero visti dopo sei mesi ".

La battaglia legale

Daniela ha convinto decine di altre donne, con esperienze analoghe, a farsi avanti. E ora raccoglie i referti di tutte le pazienti che lamentano di aver subito danni estetici dal chirugo star dei social. In questa dura e impegnativa battaglia è supportata da un medico legale, il dottor Pasquale Bacco, e due avvocatesse, Maria Carbone e Ilaria D'Onofro. " I risultati estetici inguardabili sono niente rispetto ai danni interni ", assicura Bacco. Il medico ha riscontrato " aderenze, evoluzioni fibrose, retrazioni muscolari, edemi incapsulati, colonizzazioni infettive.

valutare un'altra e diversa verità

C'è una ragazza giovanissima che rischia di non poter avere figli". Dal suo canto, Dr. Aesthetic Franco preferisce non rilasciare dichiarazioni. A parlare per lui è il suo legale, l'avvocato Teca Slivo che invita a "".