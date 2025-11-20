L'oratorio, il calcio e le "buone famiglie": chi sono gli aggressori di Corso Como

Della cosiddetta "baby gang" di Corso Como si sa ancora poco, l'interrogatorio dei due 18enni è previsto per domani nel carcere di San Vittore sono detenuti gli unici due 18enni, Ahmed Atia e Alessandro Chiani, entrambi 18enni e con in background molto diverso. L'intera banda è formata da appartenenti residenti a Monza e cresciuti in famiglie del ceto medio-borghese della provincia italiana tranne Atia, quello che secondo gli investigatori sarebbe meno coinvolto nell'aggressione che, invece, appartiene alla periferia milanese.

" Mio figlio è vivo per miracolo, è arrivato in ospedale con un litro di sangue. È vivo perché era a 500 metri, sennò sarebbe morto ", ha dichiarato il papà della vittima a "Dentro la notizia". " Penso che sia noto a tutti che ormai a Milano non si può più camminare. Io stesso sono stato inseguito. L'altro mio figlio è stato derubato quindi c'è una situazione allucinante, sembriamo nel Bronx ", ha concluso amaramente. Il 22enne rimarrà invalido per tutta la vita e questo dettaglio ha fatto "ridere" i soggetti individuati, che speravano morisse, con una " ilarità " che dimostra tutta la loro " disumana indifferenza ".

cimentarsi nuovamente

sfogare

gratuita

Così scrive il gip nell'ordinanza di convalida, sottolineando anche che erano anche pronti a "", scrive la gip, nello "" quella loro violenza "".