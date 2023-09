"Dov'è la giustizia?": la lezione della madre di Carol Maltesi alle toghe

" Il sì dei giudici al reinserimento dell’assassino di mia figlia? Non è possibile, questa è un’ingiustizia...Adesso temo davvero che un giorno il mostro che ha massacrato e fatto a pezzi Carol possa tornare libero. Ora ho realmente paura per me, per il mio nipotino che ha solo sette anni e anche per altre persone... ". Giuseppina, la mamma di Carol Maltesi, non riesce a trattenere la rabbia dopo aver appreso la notizia che l'assassino della figlia, Davide Fontana, potrà accedere al programma di giustizia riparativa previsto dalla Riforma Cartabia.

Il "bancario-killer", aspirante attore porno e foodblogger, uccise e fece a pezzi la 26enne a gennaio del 2022 in un appartamento a Rescaldina, nel Legnanese. I resti furono dapprima congelati e poi gettati in un dirupo tra le montagne di Bormio. Condannato in primo grado a 30 anni di reclusione per il truce omicidio, il 44enne schivò l'ergastolo perché i giudici non ritennero sussistente l'aggravante della premeditazione. " Un’altra pugnalata, l’ennesima ferita al cuore di una mamma la cui figlia è stata massacrata dall’omicida e poi uccisa di nuovo, prima evitando l’ergastolo al colpevole e adesso dando addirittura il via libera al suo reinserimento ", dice la donna in un'intervista al Corriere della Sera.

La mamma di Carol: "Fontana è un mostro"

Giuseppina Maltesi è spezzata dal dolore. All'indomani della giustizia riparativa concessa a Fontana, che non interferisce con la vicenda penale dell'imputato, dà sfogo a tutta la disperazione: " Quell’uomo che me l’ha ammazzata in quel modo è un mostro - insorge - un vero mostro. Dov’è la giustizia per me che sono la mamma della vittima e per il mio nipotino che ha sette anni e crescerà senza la madre? Dov’è la giustizia, dov’è? ". Anche il suo legale, l'avvocato Franco Ettore Zannini, si dice " sconcertato " per la decisione dei giudici della Corte d'Assise di Busto Arsizio. " Ammettere l’assassino alla giustizia riparativa è perfino inspiegabile, al pari di tante altre decisioni da quando è iniziata questa dolorosa vicenda processuale. Ad esempio - osserva Zannini - com’è possibile che all’imputato non siano stati sequestrati i beni come chiedevano dalle parti civili? Per non parlare dei risarcimenti, pari a un quinto di quanto mediamente viene stabiliti a favore dei parenti delle vittime di incidenti stradali. Evidentemente, ci sono imputati di serie A e di serie B... ".

La rabbia del papà della vittima: "Schifato"