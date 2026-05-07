"Nelle carte dell'inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio". Lo si legge sui social del Tg1, il primo canale di informazione italiana. Ecco cos'avrebbe detto in un passaggio che sembra preso dall'informativa del nucleo dei carabinieri di Milano, il fratello di Chiara Poggi nella sua deposizione da testimone e persona informata sui fatti, il 20 maggio 2025, due mesi dopo l'inizio dell'inchiesta. "lo capisco che fate il vostro lavoro - le parole di Poggi riportate dal Tg1- però in questa situazione mi state influenzando" (....) "non so cosa rispondere perché se do una risposta poi questo scrive omissis....non riesco neanche a finire la frase". "Per gli inquirenti - riporta sempre il tg1 - nell' esame di Marco Poggi si registra una "modificazione" del contenuto delle testimonianze rese nell'arco di 18 anni e confermate fino a 2 mesi prima".
Cronaca giudiziaria |La rivelazione del Tg1
"Marco Poggi ostile". Quelle accuse ai carabinieri: "Mi state influenzando"
Sui social del Tg1 si legge: "Nelle carte dell'inchiesta la sorpresa dei carabinieri che definiscono Marco Poggi "ostile" e alle prese con una "costante difesa d'ufficio di Andrea Sempio"
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