Maria Rosaria Boccia indagata a Pisa per truffa su un immobile

Maria Rosaria Boccia nuovamente al centro delle cronache. L’influencer protagonista della vicenda che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano è infatti indagata per truffa dalla procura di Pisa. Secondo quanto confermato dalla procuratrice Teresa Angela Camelio, i fatti riguardano "la presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021" .

Nella nota diramata pochi minuti fa, la procuratrice evidenzia che "ricorrono specifiche ragioni di interesse pubblico alla diffusione del presente comunicato stampa, consistenti nel fatto che è già circolata la notizia concernente il possibile coinvolgimento di Maria Rosaria Boccia in un procedimento penale a lei ascritto e che la non univocità del contenuto potrebbe essere pregiudizievole per l'interessata" .

Il procedimento aperto nei confronti della quarantunenne si trova nella fase delle indagini preliminari e, ha aggiunto la procuratrice, la Boccia "beneficia della

"notificato l'invito a comparire per rendere interrogatorio all'indagata ed al suo difensore"

presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza". La procura ha aggiunto che è stato