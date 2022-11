Massacrato dal rom, il gip: "Fu la madre della ragazza ad istigarlo"

A spingere Nicolò Passalacqua ad aggredire brutalmente Davide Ferrerio, credendolo erroneamente un rivale in amore, fu la madre della minorenne di cui il ventiduenne di etnia rom si era invaghito. Questo il quadro che sembrerebbe emergere dalle pagine dell'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Crotone ha disposto nei giorni scorsi l'arresto di una donna di 41 anni e della figlia diciassettenne per concorso in tentato omicidio ai danni del giovane tifoso bolognese che si trova ancora oggi ricoverato presso l'ospedale Maggiore di Bologna, ormai in stato vegetativo (stando a quanto fatto sapere qualche settimana fa dai familiari). Lo riportano i media crotonesi e bolognesi, facendo il punto della situazione alla luce della nuova svolta.

Nelle pagine dell'ordinanza si ripercorrono varie conversazioni via chat e intercettazioni, sulla base delle quali il ruolo della quarantunenne sembra essere stato centrale nello spingere Passalacqua, innamorato della figlia, ad agire e seguirla in una sorta di spedizione punitiva nei confronti di un altro pretendente colpevole di aver contattato la giovanissimo via social nei giorni precedenti. Che non si trattava tuttavia di Ferrerio, visto che com'è stato ormai appurato dagli inquirenti la vittima (totalmente estranea ai fatti) ha avuto l'unica colpa di trovarsi in quel tratto del lungomare crotonese proprio in quel momento: aspettava un amico per andare a mangiare una pizza insieme, invece si è visto arrivare davanti un gruppo di persone con intenzioni tutt'altro che amichevoli. E ad indicare la donna come reale "mandante" del violento pestaggio sarebbe stato proprio il ventiduenne rom nato a Colleferro, arrestato già lo scorso agosto dalle forze dell'ordine dopo l'episodio.