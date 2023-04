"Non volevo ucciderlo". Le scuse surreali del rom che massacrò Davide

L'aggressore, che proprio nelle scorse ore avrebbe scritto una lettera di scuse da inviare alla famiglia della vittima, sarà processato con rito abbreviato fra due giorni. E all'elenco degli imputati va ad aggiungersi formalmente anche il nome dell'uomo di 32 anni che propiziò lo scambio di persona e innescò indirettamente il pestaggio di Davide Ferrerio. Questi gli ultimissimi sviluppi legati alla vicenda del ragazzo bolognese ridotto in fin di vita dal giovane di etnia rom Nicolò Passalacqua, mentre la scorsa estate si trovava in vacanza a Crotone. Il ventenne tifoso del Bologna è ormai da mesi ricoverato all'Ospedale Maggiore di Bologna, in stato vegetativo: non si è più ripreso dalle violente percosse che subì. E che furono peraltro originate da uno scambio di persona, in quanto (sulla base dell'indagine successivamente condotta) non era lui la persona che il rom aveva intenzione di "punire" per aver scritto alla fidanzata di 17 anni. Le indagini della procura di Crotone, chiusesi lo scorso dicembre, hanno portato all'arresto dei tre principali sospettati, che dovranno rispondere di tentato omicidio per futili motivi.

Davanti al giudice anche l'uomo che causò lo scambio di persona

Gli inquirenti contestano in particolare ad Anna Perugino (madre della ragazza) di aver organizzato la "spedizione punitiva" nei confronti della persona rea (a suo avviso) di aver fatto delle avances alla figlia diciassettenne, al suo compagno Andrej Gaju di aver partecipato all'agguato e a Passalacqua di aver eseguito l'"operazione". Ma qualche giorno fa alla lista degli imputati si è aggiunto Alessandro Cutro, accusato anche lui di concorso anomalo in tentato omicidio: per gli investigatori sarebbe stato lui il vero "obiettivo" di Passalacqua, ovvero la persona che inviava messaggi alla ragazza e che le aveva chiesto un appuntamento. E una volta presentatosi all'incontro, presagendo la mala parata, Cutro si sarebbe allontanato indirizzando l'attenzione su Ferrerio, con un ultimo messaggio inviato alla giovane ( "Sono qui, indosso una camicia bianca"). L'unica "colpa" di Davide è quindi stata quella di indossare una camicia bianca, trovandosi nel posto sbagliato al momento sbagliato mentre stava aspettando l'arrivo di un amico con il quale avrebbe dovuto mangiare una pizza. Secondo quanto scritto dall'Ansa, Cutro comparirà davanti al gup del tribunale di Crotone il prossimo 17 aprile, mentre Perugino e Gajiu compariranno in aula il 21 aprile. Per quel giorno (oltre agli eventuali rinvii a giudizio) è attesa anche la sentenza per l'abbreviato.

Le scuse surreali del rom: "Non volevo ucciderlo, sono dispiaciuto"