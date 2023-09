Caso Grillo, la testimone chiave: "Mi disse di esser stata stuprata da tutti"

Articolo in aggiornamento

È in corso oggi la deposizione della teste chiave al processo per violenza sessuale di gruppo al Ciro Grillo e a tre suoi amici. " Quella mattina appena la mia amica si è svegliata mi disse singhiozzando: 'Mi hanno violentata'". E quando le chiesi chi l'aveva violentata, mi rispose: 'Tutti' ", dice la giovane milanese, che oggi ha 23 anni e all'epoca dei fatti era appena ventenne, così come la sua amica. Anche lei è una presunta vittima delle angherie del gruppodi amici liguri di quella notte nella villa di Porto Cervo di Beppe Grillo.