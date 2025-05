"Profitto sui migranti". L'equipaggio della Mare Jonio finisce a processo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il gup del tribunale di Ragusa ha deciso di rinviare a giudizio tutti gli imputati del caso Mare Jonio con l'accusa di avere "tratto profitto" dal soccorso a 27 naufraghi. Il rinvio a giudizio si basa su un'indagine iniziata nel 2020 in seguito al trasbordo di 27 naufraghi dalla nave cargo danese Etienne Maersk alla nave della Ong con bandiera italiana, l'unica della flotta civile. Quella nave, poi, andò a sbarcare a Pozzallo, uno dei porti che fino a qualche anno fa hanno ospitato più navi Ong. Due mesi, dopo la società armatrice della Maersk pare abbia versato 125mila euro all'armatrice della Mare Jonio, ossia la Idra Social Shipping. Di qui l'aggravante di avere tratto profitto dal favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

" Non ci faremo spaventare da nessuno. Sappiamo benissimo cosa abbiamo fatto: abbiamo aiutato 27 persone, lasciate in mezzo al mare per 38 giorni. Questo processo diventerà l'occasione per chiedere conto a ministri, governi e autorità, sul perché queste persone sono state abbandonate. Diventerà un processo all'omissione di soccorso ", dice Luca Casarini, fondatore della Ong, che andrà a processo con Pietro Marrone, comandante, Alessandra Metz, legale rappresentante della società armatrice Idra Social Shipping, Giuseppe Caccia, vicepresidente Cda della Idra e capo spedizione, e tre componenti dell'equipaggio, il medico Agnese Colpani, il soccorritore Fabrizio Gatti e il tecnico a bordo, Geogios Apostolopoulos.