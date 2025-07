Milano, Sala e l'incontro col Pd. Il bivio tra dimissioni e resistenza sulla poltrona

Domani Beppe Sala è atteso in Consiglio comunale a Palazzo Marino per riferire sull'indagine che lo vede coinvolto come indagato. I dubbi sono tanti per il sindaco e tra questi c'è anche quello di una possibile dimissione. Una prospettiva per ora lontana ma non remota, vista l'ampiezza dell'indagine in corso e le sue possibili ripercussioni. Oggi pomeriggio ha programmato un incontro con i vertici del Pd per capire come muoversi ma anche per discutere della questione dello stadio di San Siro, grande nodo che rischia di ingrossarsi ulteriormente proprio in conseguenza all'indagine.

Stando a quanto riferisce il Corriere della sera, giovedì sera, quando gli è stato comunicato di essere indagato, nel corso della riunione con la sua giunta si è lasciato andare a un momento di commozione. Potrebbe anche aver paventato l'ipotesi di abbandonare ma ora sembra prevalere la voglia di andare avanti. Da alcuni giorni è chiuso nella sua abitazione milanese, dove è stato raggiunto anche dai suoi fedelissimi, che hanno mostrato la massima vicinanza e l'hanno spronato a proseguire. Il Pd nazionale, anche se con una certa freddezza da parte del segretario Elly Schlein, gli ha mostrato vicinanza e lo ha spinto a proseguire, però a un patto, perché servono "cambiamenti concreti".

" Vogliamo continuare al fianco del sindaco, sapendo che dal 2011 moltissime cose importanti sono state fatte per Milano, ma che oggi in un contesto sociale mutato è necessario investire su nuove politiche per la città che mettano al centro la questione sociale, ambientale, delle opportunità e dell’uguaglianza ", ha dichiarato il segretario dem metropolitano Alessandro Capelli. Domani si saprà quale sarà la decisione del sindaco ma la via più probabile sembra essere quella di proseguire con il mandato e in quel caso il sindaco potrebbe portare in Consiglio lunedì un discorso programmatico per i due anni di mandato che restano per arrivare al termine, seguendo anche le indicazioni del Partito democratico.

Potrebbe anche continuare con il Piano Casa ma con un nuovo paradigma per evitare di andare a un nuovo scontro con la procura, in attesa da capire come evolverà l'inchiesta in corso. A Palazzo Marino è probabile ci sia opposizione in Aula, considerando che la minoranza di Palazzo Marino ne ha già chiesto le dimissioni