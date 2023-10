"Modello frammentato dell'Isis". I due egiziani arrestati per terrorismo restano in carcere

Nessuna scarcerazione per i due egiziani fermati a Milano con l'accusa di terrorismo. Per Alaa Rafaei e Mohamed Nosair, gli avvocati avevano chiesto la misura degli arresti domiciliari. Il legale Emanuele Perego, difensore di Rafaei, ha già annunciato l'intenzione di ricorrere al tribunale del Riesame per chiedere l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le dichiarazioni fornite dai due egiziani nel corso dell'interrogatorio di garanzia non hanno convinto pienamente i giudici chiamati a una decisione, che per questa ragione non hanno modificato le disposizioni attuali. L'accusa, per i due, è di terrorismo e di presunta affiliazione all'Isis. In un momento storico così delicato come questo, in cui l'Europa ha alzato al massimo l'allerta per possibili nuovi attentati anche legati alla guerra in corso in Medio Oriente, la possibilità che i due possano essere legati a una delle più sanguinarie organizzazioni terroristiche costringe a mantenere alto il livello di attenzione.

Nello specifico, Rafaei aveva spiegato ai giudici " di non essere affiliato all'Isis, ma di aver mandato piccole somme di denaro nei campi profughi per aiutare donne e bambini, senza essere a conoscenza che era il campo delle vedove e degli orfani dell'Isis ". Quindi, aveva aggiunto: " Con l'Isis condivido l'astio verso Assad e la Siria, e come cittadino italiano, che da 23 anni vive in Italia e che qui ha portato i suoi tre figli, mai avrei potuto pianificare un attentato in Italia, che è il Paese della libertà, o in Occidente ". Una versione molto simile a quella di Nosair, al momento assistito dall'avvocato Massimo Lanteri.